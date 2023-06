Nga phá hủy xe tăng chủ lực, hạ tên lửa "thay đổi cuộc chơi" của Ukraine

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất (Ảnh: Eurasian Times).

Tại cuộc họp báo hôm 10/6, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết Ukraine vẫn "tiếp tục những nỗ lực không thành công khi tiến hành các cuộc tấn công" ở Zaporizhia cũng như khu vực phía nam Donetsk và gần thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Theo tướng Konashenkov, tại Zaporizhia, lực lượng bộ binh, pháo binh và không quân Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine với sự yểm trợ của xe tăng ở khu vực Yablonevo và Novopokrovka.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, 2 trong số các đoàn xe bọc thép của Ukraine đã bị tấn công gần các khu định cư Novodanilovka và Malaya Tokmachka. Ngoài ra, Ukraine còn tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn trong khu vực, nhưng cũng không thành công.

Ông Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga đã phá hủy 9 xe tăng của Ukraine, trong đó có 4 chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất. Ngoài 9 xe tăng, lực lượng Ukraine cũng mất 11 xe bọc thép chở quân, trong đó có 5 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp, 14 xe bọc thép và một lựu pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất.

Vào cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận lô hàng viện trợ gồm 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 đã được chuyển giao cho phía Ukraine. Bên cạnh các xe tăng từ Đức, 3 xe tăng Leopard-2 do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đã được gửi đến Ukraine.

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất về nhân lực của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh mới ở Zaporizhia hôm 10/6 lên tới 300 binh sĩ. Tại mặt trận miền Đông, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ máy bay chiến đấu và đánh chặn tên lửa Ukraine.

"Lực lượng phòng không tại khu định cư Platonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Trong ngày qua, hai tên lửa dẫn đường Storm Shadow và 10 rocket HIMARS cũng bị đánh chặn", ông Konashenkov cho biết thêm.

Tên lửa hành trình Storm Shadow được gắn trên máy bay chiến đấu (Ảnh: Popular Mechanics).

Anh hồi tháng 5 thông báo nước này cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn.

Tướng Konashenkov xác nhận, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở mặt trận Bakhmut. Trước đó, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông Ukraine này, đồng thời lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner cũng thông báo rút quân khỏi Bakhmut.

"Bên ngoài thành phố Bakhmut ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), nhóm tác chiến phía nam đã đẩy lùi thành công 5 cuộc tấn công của đối phương vào các khu vực Kleshcheevka, Dubovo-Vasilevka, Yagodnoye và Andreevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Đối phương không thể xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của chúng tôi", ông Konashenkov nói.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, có tới 230 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 lựu pháo D-30 đã bị phá hủy tại khu vực này. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công trụ sở của 2 lữ đoàn Ukraine ở Donetsk và Kharkov trong ngày qua.