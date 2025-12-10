Nga nói chính sách của Tổng thống Trump đã ngăn chặn Thế chiến III

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chiến tranh Thế giới thứ 3 đã, đang và sẽ được ngăn chặn nhờ Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy”, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với nước ngoài, đồng thời là giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), viết trên mạng xã hội X ngày 10/12.

Ông Dmitriev cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì đã làm rõ quan điểm rằng Nga "có vị thế đàm phán mạnh hơn Ukraine trong việc giải quyết xung đột”.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Politico được công bố hôm 9/12, Tổng thống Donald Trump thừa nhận Nga đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn. Cuộc phỏng vấn đã đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Nga và Ukraine về các dự thảo thỏa thuận hòa bình.

“Cuộc chiến đó lẽ ra không bao giờ xảy ra. Thành thật mà nói, cuộc chiến đó sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống, và nó đã không xảy ra trong 4 năm”, ông Trump nói, đề cập đến nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng thống Trump cho rằng cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ leo thang thành Thế chiến III, nhưng ông đã tìm cách hạ nhiệt.

“Nếu tôi không phải là tổng thống, Thế chiến III có thể đã xảy ra”, ông Trump nói thêm.

Vào tháng 11, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm để giải quyết xung đột tại Ukraine. Tài liệu này khiến Ukraine và các đối tác châu Âu không hài lòng và tiến hành tổ chức nhiều vòng tham vấn để sửa đổi.

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết bản kế hoạch hòa bình ban đầu đã được chỉnh sửa để tính đến lập trường của Moscow và Kiev, chỉ còn lại một vài vấn đề gây tranh cãi.

Trong khi đó, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine đang rất gần.

Kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều bản thảo kể từ khi xuất hiện lần đầu vào tháng 11, giữa những lo ngại từ Ukraine rằng kế hoạch này đang có những điều khoản nghiêng về hướng có lợi cho Nga. Moscow cũng hoan nghênh đề xuất của Washington.

Sau vòng đàm phán thứ 6 với Mỹ, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết một thỏa thuận hòa bình là có thể đạt được, nhưng nhấn mạnh Nga trước tiên phải có những bước đi thực chất hướng tới giảm leo thang. Các cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch hòa bình dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov xác nhận Nga và Mỹ đang tiến hành điều chỉnh những “điều khoản khó khăn” sẽ quyết định tài liệu tương lai về việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Về phía châu Âu, các lãnh đạo vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, song họ cũng đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất”, trong đó Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine.

Châu Âu lo ngại Tổng thống Trump sẽ rút khỏi vai trò trung gian, nếu ông không thấy một thỏa thuận tiềm năng xuất hiện trong thời gian tới.