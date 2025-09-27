Nga cảnh báo Ukraine về nguy cơ dẫn đến Thế chiến III

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đề cập đến các báo cáo trên truyền thông Hungary, cáo buộc Kiev có ý định dàn dựng các hành động gây hấn ở các nước NATO láng giềng và đổ lỗi cho Moscow.

"Châu Âu chưa bao giờ gần đến mức bùng nổ Thế chiến III trong lịch sử hiện đại như vậy", bà Zakharova viết, cảnh báo chiến dịch "cờ giả" của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, theo thông tin hiện có, kế hoạch của chính quyền Ukraine là sửa chữa một số máy bay không người lái (UAV) của Nga bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn, lắp đầu đạn sát thương vào chúng, và gửi chúng đến các trung tâm vận tải lớn của NATO ở Ba Lan và Romania, dưới vỏ bọc là "máy bay không người lái Nga".

Đồng thời, bà Zakharova cáo buộc Ukraine sẽ tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Moscow, từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và NATO.

Bà Zakharova dẫn lời các nhà báo Hungary cho biết lý do khiến Ukraine thực hiện những hành động này rất đơn giản: lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu thất bại nặng nề. Họ lập luận rằng sự sụp đổ của quân đội Ukraine không còn giới hạn ở cấp độ chiến thuật mà đã mang tính chiến lược.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kết luận, nếu tất cả những điều này được xác nhận, châu Âu chưa bao giờ tiến gần đến thời điểm bắt đầu Thế chiến III như vậy.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi chính phủ Ba Lan, Estonia và Romania cáo buộc máy bay quân sự và UAV của Nga xâm phạm không phận của họ trong tháng này, song Moscow đã bác bỏ.

Vào đầu tháng 9, Ba Lan, một nước thành viên NATO, cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 UAV vào không phận nước này, nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc. NATO đã đáp trả bằng cách tăng cường tuần tra trên không ở Ba Lan.

Ba Lan tuần trước cũng cáo buộc 2 máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm vùng an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên biển Baltic.

Estonia - quốc gia Baltic và là thành viên NATO - cáo buộc 3 máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút.

Sau vụ việc, Estonia đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp với các thành viên NATO khác theo Điều 4 của hiệp ước liên minh, khiến một số thành viên khác trong khối cũng chỉ trích Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 25/9, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận của liên minh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông "hoàn toàn đồng ý" với nhà lãnh đạo Mỹ rằng những máy bay như vậy nên bị bắn hạ "nếu cần thiết".

Tổng thư ký nhấn mạnh lực lượng vũ trang NATO đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc ứng phó với các hành vi xâm phạm không phận mà liên minh cáo buộc do Nga thực hiện.