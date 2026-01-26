Nga nêu quan điểm về cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa ở New York (Ảnh: ABC News).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass ngày 25/1, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nếu ông được thả hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: "Bước đầu tiên là phải thả ông Maduro và vợ ông ấy. Nếu không có bước này thì mọi bước khác vẫn chỉ là giả thuyết”.

"Nhưng vì việc bắt giữ đã xảy ra, nên cần phải kiên quyết yêu cầu thả Tổng thống Venezuela", ông Ryabkov nhấn mạnh.

"Những hành động tiếp theo như thế nào lại là một vấn đề khác. Và hiện tại không có lý do gì để nói về điều đó”, quan chức ngoại giao Nga nói thêm.

Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, tin rằng hoàn toàn có khả năng Tổng thống Maduro đã bị lực lượng thực thi pháp luật trong nước "phản bội".

"Nhiều sĩ quan thực thi pháp luật trong nước đã không làm những gì họ có thể làm”, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã lên án “hành động xâm phạm vũ trang của Mỹ tại Venezuela”, kêu gọi Washington “ngay lập tức thả tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và phu nhân của ông”.

Theo ông Nebenzya, “cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela đã trở thành điềm báo cho sự quay trở lại của thời kỳ vô pháp luật và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ”. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hành động của Mỹ có thể mở ra kỷ nguyên mới của "chủ nghĩa thực dân và đế quốc".

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tấn công vào các căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng Mỹ đột kích vào một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tại phiên điều trần trước tòa án Mỹ, cả ông Maduro và vợ đều bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định họ “hoàn toàn vô tội”. Tổng thống Maduro cho biết ông đã bị “bắt cóc” và hiện vẫn là “tổng thống” của Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sau đó đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát và khôi phục ngành dầu mỏ của Venezuela. Trước mắt, Washington đã nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela đã lên án cuộc đột kích của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách buộc Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.

Sau chiến dịch đột kích của Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela đã chủ trì một “cuộc họp quan trọng” của liên minh chính trị tại Venezuela. Nội dung cuộc họp liên quan đến việc “giải cứu” Tổng thống Maduro và vợ ông. Bà Rodriguez khẳng định “Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.