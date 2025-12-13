Nga nêu điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến Kupiansk ngày 12/12 (Ảnh: Reuters).

Báo Kommersant của Nga ngày 12/12 đưa tin, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết một lệnh ngừng bắn ở Ukraine chỉ có thể khả thi sau khi lực lượng Kiev rút khỏi toàn bộ vùng Donbass gồm tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

"Một lệnh ngừng bắn chỉ có thể đạt được sau khi quân đội Ukraine rút lui", ông Ushakov tuyên bố.

"Vùng lãnh thổ này (Donbass) sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, nếu không bằng cách đàm phán thì bằng biện pháp quân sự. Mọi vấn đề khác sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó", quan chức Điện Kremlin nói thêm.

Hiện tại, Nga kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk và khoảng 80% vùng Donetsk, mặc dù Ukraine vẫn nắm giữ một số thành phố lớn và được phòng thủ kiên cố, bao gồm Sloviansk và Kramatorsk. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào năm 2022.

Báo Kommersant cũng dẫn lời Cố vấn Điện Kremlin cho biết, theo một kế hoạch hòa bình, Nga có thể chỉ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Rosgvardiya đến những khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass. Ông Ushakov nói rằng quân đội Nga sẽ không hiện diện ở những khu vực này.

"Hoàn toàn không có lực lượng quân sự nào ở đó, cả Nga lẫn Ukraine. Nhưng sẽ có lực lượng vệ binh quốc gia Nga, cảnh sát và những điều cần thiết để duy trì trật tự và tổ chức đời sống", ông Ushakov cho biết thêm.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: Sky).

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Ukraine "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn để tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các vấn đề lãnh thổ.

"Nếu mục đích là tạo ra cái cớ để yêu cầu ngừng bắn, tạm lắng, tạm dừng trên mặt trận, thì đương nhiên nó sẽ không hiệu quả", ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, Moscow hướng tới một nền hòa bình bền vững với những đảm bảo đáng tin cậy, chứ không phải những thỏa thuận tạm thời.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Trong khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.

Tổng thống Zelensky tuần này tuyên bố Ukraine sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

"Theo những gì tôi hiểu, phía Nga nói rằng họ sẽ không đồng ý với bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào trừ khi một thỏa thuận được ký kết", ông Zelensky nói, đề cập đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi một "lệnh ngừng bắn có giới hạn" liên quan đến các cuộc tấn công vào các cảng và cơ sở năng lượng trong cuộc chiến Nga - Ukraine.

Vào tháng 11, trong một cuộc họp trực tuyến với các đồng minh của Ukraine, ông Erdogan cho biết một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng và cơ sở hạ tầng cảng biển có thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia luôn tìm cách duy trì quan hệ với Moscow và Kiev trong suốt cuộc xung đột, kiểm soát eo biển Bosphorus, một tuyến đường quan trọng để vận chuyển ngũ cốc của Ukraine và dầu mỏ của Nga đến Địa Trung Hải.