Nga nêu điều kiện thử vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/11 cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga tuân thủ các nghĩa vụ cấm thử hạt nhân, và chúng tôi không có ý định vi phạm chúng”.

Ông nói thêm, Tổng thống Putin chỉ đạo các quan chức đánh giá xem thử nghiệm hạt nhân có cần thiết hay không, chứ không phải ra lệnh nối lại thử nghiệm.

“Tổng thống không đưa ra chỉ đạo bắt đầu các công tác chuẩn bị. Trước hết, chúng ta phải hiểu liệu chúng ta có nên làm điều đó hay không. Đây phải là một quyết định nghiêm túc, có căn cứ và được cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, các chuyên gia của chúng ta sẽ làm việc về vấn đề này”, ông cho hay.

Tuy nhiên, ông cảnh báo, Nga sẽ hành động tương ứng nếu Mỹ hoặc quốc gia khác nối lại thử nghiệm.

“Nếu quốc gia khác làm vậy, chúng tôi buộc phải làm thế để duy trì sự cân bằng”, ông Peskov nói, gọi cân bằng hạt nhân là “một trong những thành tố quan trọng nhất của cấu trúc an ninh toàn cầu”.

Ông Peskov cũng khẳng định vụ thử tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga không phải các vụ thử hạt nhân vì không liên quan đến nổ hạt nhân.

Ông cáo buộc các chuyên gia phương Tây đưa ra những kết luận “hời hợt và sai lầm” khi nhầm lẫn giữa thử hạt nhân và việc thử các hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân ngay lập tức. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân “bí mật”, điều mà cả 2 quốc gia đều bác bỏ.

Tổng thống Putin đã tái khẳng định cam kết của Nga đối với Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện được quốc tế công nhận, nhưng cảnh báo nếu Mỹ hoặc quốc gia khác nối lại thử nghiệm, Moscow sẽ tiến hành “các biện pháp đáp trả thích hợp”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tuần qua xác nhận công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc xây dựng các phương án cho khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân của Nga đang được triển khai.

Một số hãng truyền thông phương Tây đã hiểu nhầm phát biểu này như một mệnh lệnh chuẩn bị thử nghiệm.

Điện Kremlin cho biết, Moscow mong đợi Washington làm rõ những phát biểu của ông Trump về thử hạt nhân, gọi đây là vấn đề “quá nghiêm trọng”.

“Chúng tôi thực sự cần có lời giải thích về chuyện này thực chất là gì, bởi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, và, thực tế, nó là điều rõ ràng Mỹ sẽ tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân trong tương lai gần”, quan chức Điện Kremlin cho biết.