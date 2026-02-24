Nga nêu điều kiện cho hòa bình ở Ukraine sau 4 năm xung đột

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Trong một tuyên bố vào ngày 24/2, nhân dịp đánh dấu tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc xung đột chỉ có thể tìm được lối thoát bằng cách giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của nó.

Theo bà Zakharova, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vào năm 2022 là một “bước đi bắt buộc” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, do phương Tây từ chối thừa nhận những lo ngại về an ninh của Moscow.

Bà Zakharova đặc biệt đề cập đến các đề xuất của Nga, vốn bị phớt lờ, liên quan đến việc không mở rộng NATO, cũng như các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022 về tham vọng hạt nhân của Kiev, mà bà cho rằng đã tạo ra “những rủi ro thực sự”.

“Kiev đã phá bỏ 3 nền tảng chính của nhà nước Ukraine - vị thế trung lập, không gia nhập khối nào và không có vũ khí hạt nhân - những nền tảng đã đảm bảo sự công nhận quốc tế của nước này vào đầu những năm 1990”, bà Zakharova nêu rõ.

Theo bà Zakharova, cuộc đảo chính Maidan năm 2014, mà Nga cáo buộc do phương Tây dàn dựng, đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, khiến hơn 13.500 dân thường thiệt mạng và bị các tổ chức quốc tế cố tình bỏ qua.

“Một nền hòa bình lâu dài, công bằng và ổn định chỉ có thể đạt được trên cơ sở loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột”, bà Zakharova nói, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ hiện tại của ngoại giao Nga trong các cuộc tiếp xúc với hầu hết các nước và trong khuôn khổ đối thoại Nga - Mỹ gần đây.

Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức một số cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ tuần trước và trước đó tại Abu Dhabi vào tháng 1. Các vấn đề lãnh thổ - cụ thể là việc Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát đối với Donbass - được cho là vẫn là vấn đề then chốt cản trở tiến trình hòa bình.

Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đề xuất của ông Putin dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Ukraine "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Trong khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.