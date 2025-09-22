Nga nêu cách duy nhất giải quyết xung đột Israel - Palestine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi vẫn cam kết tuân thủ các nghị quyết cơ bản của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vẫn cam kết với lập trường quốc tế về khả năng giải quyết vấn đề Palestine - Israel trên cơ sở cách tiếp cận hai nhà nước", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22/9.

Theo ông Peskov, Nga vẫn tin rằng giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết xung đột ở Trung Đông.

"Đây vẫn là cách tiếp cận của chúng tôi, và chúng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột vô cùng phức tạp và kéo dài này, cuộc xung đột có lẽ đang ở giai đoạn khốc liệt và bi thảm nhất trong suốt lịch sử”, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố.

Moscow nhiều lần tuyên bố giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giảm leo thang và chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza. Là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô, Nga từ lâu đã công nhận Nhà nước Palestine.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Israel - Palestine đến nay chủ yếu xoay quanh giải pháp hai nhà nước, nghĩa là Nhà nước Palestine độc lập tồn tại song song với Nhà nước Israel theo đường biên giới được quốc tế công nhận trước năm 1967.

Người Palestine vẫn tiếp tục kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, chính phủ Israel và phần lớn các đảng phái chính trị tại nước này từ lâu đã phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng, giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay.

Trong tuyên bố vào tháng 10/2023, nhà lãnh đạo Nga cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là “thực hiện công thức hai nhà nước của Liên hợp quốc, trong đó thành lập một nhà nước Palestine độc lập, cùng tồn tại hòa bình và đảm bảo an ninh với Israel”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, "điều quan trọng là phải nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách biện pháp hòa bình". Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong việc giải quyết vấn đề Palestine - Israel.

Đầu tháng 9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủng hộ áp đảo một nghị quyết kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Trong các quyết định trước đây, Liên hợp quốc chỉ giới hạn ở việc lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và hơn 250 con tin bị bắt trở về Dải Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Dải Gaza của Israel cho đến nay đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng, gây ra thảm họa nhân đạo trong khu vực. Tình hình này cũng dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng gia tăng lên Israel với mục tiêu chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Nhiều quốc gia đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và một số nước đã chọn công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Trong những ngày gần đây, Bồ Đào Nha, Canada, Australia và Anh lần lượt tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Tại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp và Bỉ dự kiến ​​cũng chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này.