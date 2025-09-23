Nga, NATO "đấu khẩu" về cáo buộc vi phạm không phận

Một tiêm kích MiG-31 của Nga (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/9 đã nhóm họp để thảo luận về vụ các tiêm kích và máy bay không người lái của Nga bị cáo buộc vi phạm không phận một số nước NATO, trong đó có Ba Lan, Estonia, gần đây.

Tại cuộc họp, các đồng minh NATO cáo buộc Nga vi phạm không phận của liên minh và cho rằng điều này có nguy cơ châm ngòi một cuộc xung đột vũ trang.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói: “Những hành động của các vị có nguy cơ dẫn đến đối đầu vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga. Liên minh của chúng tôi mang tính phòng thủ, nhưng chúng tôi sẵn sàng bảo vệ bầu trời và lãnh thổ của NATO”.

Nhà ngoại giao Anh nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi cần phải đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép, chúng tôi sẽ làm như vậy”.

Phát biểu của bà Cooper được nhiều bộ trưởng phương Tây khác tại Hội đồng Bảo an hưởng ứng, bao gồm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas.

Đặc phái viên mới của Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz cũng tuyên bố: “Tôi nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO”.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đề nghị tích hợp hệ thống phòng không của Ukraine với các nước láng giềng phương Tây và có các biện pháp cứng rắn hơn với Moscow sau các cáo buộc vi phạm không phận.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmytry Polyanskiy khẳng định không có bằng chứng nào ủng hộ các cáo buộc vô căn cứ này.

“Chúng tôi sẽ không tham gia vào vở kịch phi lý này. Khi nào các vị quyết định muốn tham gia một cuộc thảo luận nghiêm túc về an ninh châu Âu, về tương lai của lục địa chung của chúng ta, về cách làm cho lục địa này thịnh vượng và an toàn cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ sẵn sàng”, ông nhấn mạnh.

Estonia cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã vi phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi buộc phải rút lui.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua tuyên bố Ba Lan sẽ bắn hạ mọi vật bay khả nghi vi phạm lãnh thổ nước này.

“Tôi muốn nói rõ. Chúng tôi sẽ quyết định bắn hạ các vật thể bay mà không bàn cãi khi chúng vi phạm lãnh thổ và bay qua Ba Lan. Ở đây không có chỗ cho tranh luận”, ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Tusk còn cho biết ông muốn có “sự chắc chắn 100%” rằng các đồng minh NATO của Ba Lan cũng sẽ coi bất kỳ vụ xâm phạm nào theo cùng quan điểm, để “nếu xung đột bước vào giai đoạn rất gay gắt, chúng tôi sẽ không đơn độc”.

Ba Lan cũng đang xem xét những cách hiệu quả hơn để vô hiệu hóa các vụ vi phạm không phận thay vì điều tiêm kích và sử dụng các tên lửa đắt tiền để bắn hạ những máy bay không người lái rẻ tiền.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, trong những tình huống mơ hồ hơn, bất kỳ quyết định phản ứng nào cũng cần được cân nhắc rất thận trọng. “Cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định những hành động có thể kích hoạt một giai đoạn rất gay gắt của xung đột”, ông nói.