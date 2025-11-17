Nga mang 900 loại khí tài đến triển lãm Dubai

Một tiêm kích Su-57 của Nga (Ảnh: TASS).

Theo hãng thông tấn TASS, trong số 900 loại vũ khí, trang thiết bị đưa đến Triển lãm Hàng không Dubai 2025, Nga sẽ trưng bày các phiên bản kích thước thật của hơn 30 sản phẩm được săn đón nhất, thiết lập kỷ lục mọi thời đại đối với các triển lãm ở nước ngoài.

Năm nay, gian trưng bày của Nga sẽ có diện tích hơn 5.000m2. Các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Nga sẽ tham gia sự kiện, bao gồm Tập đoàn Máy bay Thống nhất và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (đều thuộc tập đoàn nhà nước Rostec), cũng như Trung tâm Công nghệ Đặc biệt, nhóm Hệ thống Không người lái và tập đoàn Almaz-Antey.

Các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ và tên lửa của Nga, bao gồm Giám đốc tập đoàn vũ trụ Roscosmos Dmitry Bakanov, sẽ tổ chức các cuộc họp với đối tác bên lề triển lãm.

Triển lãm Hàng không Dubai là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu định hình xu hướng cho ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Người đứng đầu cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev cho biết trước đó rằng, tại Dubai, Nga sẽ giới thiệu các hệ thống thông minh tiên tiến có khả năng cải thiện mạnh mẽ năng lực phòng thủ của các quốc gia đối tác, đồng thời trình diễn những thành tựu chủ chốt của mình trong lĩnh vực hàng không, công nghệ không gian và phòng không.

Ngoài ra, phái đoàn Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về xuất khẩu và hợp tác công nghệ với các đoàn quân sự từ Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực khác trên thế giới.

Các sản phẩm hàng không mới

Máy bay huấn luyện - chiến đấu nâng cấp Yak-130M sẽ là một trong những điểm nhấn của gian trưng bày của Nga. Theo Rostec, máy bay này đã tới Dubai vào ngày 14/11.

Yak-130M, do Tập đoàn Máy bay Thống nhất sản xuất, được trang bị hệ thống vũ khí hàng không mới và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến. Nó được thiết kế để huấn luyện phi công máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm, cũng như thực hiện nhiệm vụ tấn công và chiến đấu như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ.

Ngoài ra, Nga cũng sẽ trưng bày phiên bản thay thế nhập khẩu của trực thăng Ansat-M do công ty Trực thăng Nga sản xuất, trang bị động cơ VK-650V do Tập đoàn Động cơ Thống nhất chế tạo.

Máy bay không người lái

Hệ thống trinh sát và tấn công Lancet-E (ZALA) nâng cấp dự kiến thu hút nhiều sự chú ý tại triển lãm, cũng như một loại drone trinh sát tốc độ cao mới thuộc dòng Supercam, do nhóm Hệ thống Không người lái sản xuất.

Bên cạnh đó, Nga sẽ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống không người lái chủ lực Supercam S350 mới. Những hệ thống này, vốn được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đã chứng minh hiệu quả, độ tin cậy và tính dễ sử dụng. Theo nhóm Hệ thống Không người lái, các hệ thống lưỡng dụng này cũng có thể được sử dụng trong ngành dầu khí, xây dựng, trắc địa, bản đồ, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Gian trưng bày của Nga sẽ lần đầu bao gồm mô hình phiên bản xuất khẩu của UAV Forpost-RE, được phát triển dựa trên drone trinh sát-chiến đấu Forpost, vốn đã thể hiện hiệu quả cao trong chiến đấu tại Syria và Ukraine.

Một sản phẩm mới khác sẽ là phiên bản dân sự của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cánh bằng Lighting, loại từng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Những thiết bị này có thể được sử dụng để huấn luyện để trinh sát nhanh, giám sát, tìm kiếm cứu hộ và vận chuyển hàng hóa.

Trang bị hàng không

Trang bị hàng không tiên tiến của Nga, bao gồm tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E và trực thăng trinh sát - tấn công Ka-52, cũng sẽ có mặt tại triển lãm.

Tiêm kích Su-57E sẽ thực hiện các màn nhào lộn. Rostec nhấn mạnh đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch tác chiến quy mô lớn. Nó có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác cao và có khả năng tàng hình trước radar.

Ngoài ra, máy bay vận tải quân sự nâng cấp IL-76MD-90A(E) sẽ được trưng bày tĩnh.

Trang thiết bị mặt đất

Nga cũng sẽ trưng bày trang bị mặt đất tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Theo bộ phận báo chí của Almaz-Antey, vũ khí mà tập đoàn trưng bày bao gồm hệ thống tên lửa tầm xa S-400 Triumph, được thiết kế để tiêu diệt các loại vũ khí tấn công đường không hiện tại và tương lai. Đặc biệt, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt máy bay gây nhiễu, máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không, máy bay trinh sát, bao gồm cả những loại thuộc hệ thống tấn công - trinh sát, máy bay tàng hình và các vũ khí tấn công đường không khác trong điều kiện đối kháng điện tử mạnh.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ giới thiệu các bệ phóng tên lửa tầm ngắn Tor-E2, Tor-M2K và các module tác chiến tự hành của hệ thống Tor-M2KM. Bên cạnh đó, Almaz-Antey sẽ trưng bày xe chiến đấu Taifun-PVO(E) cho lực lượng pháo thủ phòng không, được phát triển trên khung xe bọc thép Kamaz-4386 và thiết kế để bảo vệ trước các vũ khí tấn công đường không trong mọi hình thức chiến đấu và khi hành quân.

Công nghệ vũ trụ

Roscosmos dự định trưng bày các mô hình trang thiết bị tên lửa - vũ trụ tiên tiến, tàu vũ trụ và vệ tinh. Cụ thể, công ty Glavkosmos sẽ giới thiệu bộ đồ không gian Sokol-KV-2, và phòng thiết kế Arsenal dự kiến trưng bày mô hình tổ hợp quỹ đạo dùng để đưa thiết bị khoa học lên mặt trăng và các hành tinh trong Hệ mặt trời.

Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia sẽ trưng bày các mô hình hệ thống quan sát Trái Đất tiên tiến của mình và trạm quỹ đạo Nga, trong khi nhà sản xuất động cơ Energomash sẽ giới thiệu các động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng RD-180 và RD-181, cùng với RD-171MV.