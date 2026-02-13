Nga lên tiếng về việc Mỹ cảnh báo áp thuế các nước cấp dầu cho Cuba

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin hôm 12/2 cho biết họ đang thảo luận các phương án với Cuba để cung cấp hỗ trợ cho hòn đảo này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Havana.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “không thể thảo luận những vấn đề này một cách công khai như vậy”, theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti.

Ông Peskov gợi ý rằng Nga có thể phần nào không bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo áp thuế của ông Trump vì quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga phần lớn đã bị cắt đứt sau cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi cũng không có nhiều hoạt động thương mại (với Mỹ)”, ông Peskov nói.

Nỗ lực của ông Trump nhằm cắt nguồn xuất khẩu dầu sang Cuba đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và làm dấy lên những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra.

Nga đã bắt đầu đưa một số công dân của mình khỏi Cuba nhưng buộc phải điều chỉnh lịch bay do tình trạng thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli cho biết việc sơ tán nhân viên đại sứ quán không nằm trong kế hoạch và Moscow “sẽ không bỏ rơi Cuba”.

“Trong bối cảnh tình hình năng lượng cực kỳ khó khăn ở Cuba, họ đang trông đợi sự giúp đỡ, một bàn tay thân thiện từ các dân tộc anh em. Và trong số đó, tất nhiên, Nga đứng ở vị trí đầu tiên”, ông nói.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã đẩy giá lương thực tại Cuba tăng cao, gây thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng và cắt điện diện rộng trên toàn quốc, Liên hợp quốc cho biết vào tuần trước.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang cung cấp 6 triệu USD hỗ trợ nhân đạo thông qua hai tổ chức từ thiện Cơ đốc giáo “nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân Cuba”.

Lệnh cấm vận của Mỹ đã vấp phải một số chỉ trích liên quan đến lo ngại nhân đạo, với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chỉ trích Mỹ hành động “một cách rất không công bằng".

Hôm 12/2, hai tàu treo cờ Mexico chở hàng viện trợ nhân đạo đã cập cảng Havana, Reuters đưa tin.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Chile Alberto van Klaveren cho biết nước này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho Cuba thông qua các tổ chức đa phương.

“Chúng ta đều biết rằng ở Cuba đang có một tình hình rất phức tạp, rằng người dân đang chịu cảnh thiếu lương thực và cũng thường xuyên xảy ra mất điện”, quan chức van Klaveren nói.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, lệnh phong tỏa năng lượng do Mỹ áp đặt có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo tại Cuba.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng Bắc Kinh sẽ làm những gì tốt nhất có thể để hỗ trợ Havana và một lần nữa chỉ trích những hành động gây ảnh hưởng tới quyền được sống và phát triển của người dân Cuba. Đồng thời, Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm phản đối “sự can thiệp từ bên ngoài” vào công việc nội bộ của quốc đảo.