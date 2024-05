Nga lên tiếng về thông tin hợp tác quân sự với Triều Tiên

Một tàu chở hàng Triều Tiên (Ảnh: NBC News)

"Những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 2/5.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.

"Sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba và không đe dọa đến an ninh trong khu vực và thế giới nói chung. Đồng thời, đất nước chúng tôi, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giúp giảm mức độ đe dọa", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Reuters ngày 25/4 dẫn hình ảnh vệ tinh do viện RUSI của Anh công bố cho biết, tàu hàng của Nga bị cấm vận do cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên được phát hiện neo đậu tại Trung Quốc. Theo RUSI, tàu đã thực hiện ít nhất 11 chuyến giao hàng giữa cảng Rajin của Triều Tiên và các cảng của Nga từ tháng 8/2023.

Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 2/5 cho biết Nga đã chuyển hơn 165.000 thùng dầu tinh chế cho Triều Tiên chỉ trong tháng 3.

"Với vị trí gần các cảng thương mại của Nga và Triều Tiên, Nga có thể duy trì các chuyến hàng này vô thời hạn", ông Kirby nói thêm.

Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm nhập khẩu hơn 500.000 thùng dầu tinh chế mỗi năm.

Ông Kirby nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí và dầu mỏ giữa Triều Tiên và Nga.

"Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và dầu tinh chế giữa Nga và Triều Tiên", quan chức Mỹ nói thêm.

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington đang làm việc với các đối tác, bao gồm Hàn Quốc, Anh, Australia, Liên minh châu Âu, New Zealand và Nhật Bản, để công bố các lệnh trừng phạt phối hợp mới trong tháng này.

Vào tháng 9 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Vladivostok trong chuyến thăm tới vùng Viễn Đông của Nga. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương.

Phương Tây cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đổi lại, Nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây.