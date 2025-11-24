Phản ứng của Nga khi Mỹ, Ukraine đàm phán thỏa thuận chấm dứt xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Không, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 24/11, khi được hỏi liệu Nga đã được thông báo về kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva hay chưa.

Ông Peskov nói thêm rằng Moscow không biết về kế hoạch hòa bình được đưa ra trong các cuộc đàm phán tại Geneva.

"Chúng tôi không biết liệu người đứng đầu chính quyền Kiev có đến Washington hay không, những vấn đề nào sẽ được thảo luận, hoặc văn bản nào đã được soạn thảo tại Geneva. Chúng tôi hiện không có thông tin như vậy", ông Peskov nói với các phóng viên.

Các cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên từ Mỹ, EU và Ukraine đã được tổ chức tại Geneva vào ngày 23/11. Các cuộc đàm phán không có sự tham gia của Nga.

Tại cuộc họp, châu Âu đã đưa ra một kế hoạch hòa bình mới với nhiều điểm khác so với kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Washington đề xuất.

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ đến Washington vào tuần này để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, chuyến đi này còn tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva.

Ông Peskov cho rằng cần chờ đợi thông tin về những điều chỉnh có thể được thực hiện đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Chính quyền Mỹ tuyên bố Washington đang xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, nhưng sẽ không thảo luận chi tiết vì công việc đang được tiến hành.

Điện Kremlin nhấn mạnh Nga vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán và tiếp tục tuân thủ cam kết đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8.

"Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào. Chúng tôi đã biết tuyên bố của họ rằng, sau các cuộc thảo luận tại Geneva, một số điều chỉnh đã được thực hiện so với phiên bản chúng tôi thấy trước đó. Chúng tôi sẽ chờ đợi. Có vẻ như các cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, và dự kiến ​​sẽ có thêm các cuộc tiếp xúc. Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin không muốn thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ thông qua truyền thông, coi đó là điều "bất khả thi và không phù hợp".

Ông Peskov cũng xác nhận không có cuộc gặp nào giữa phái đoàn Nga và Mỹ dự kiến ​​diễn ra trong tuần này, và không có thông tin cụ thể nào về các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Ông nhắc lại với các phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga vẫn để ngỏ tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

Trong một tuyên bố chung sau cuộc đàm phán tại Geneva, Mỹ và Ukraine cho biết hai nước đã soạn thảo một "kế hoạch hòa bình hoàn thiện" sau khi kế hoạch 28 điểm trước đó do chính quyền Tổng thống Trump thông qua bị các đồng minh của Kiev chỉ trích là quá thiên vị Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước tuyên bố các đề xuất của Mỹ về hòa bình tại Ukraine có thể là cơ sở cho một giải pháp nhằm giải quyết cuộc xung đột, nhưng nếu Kiev từ chối kế hoạch này, lực lượng Nga sẽ tiến xa hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, bao gồm cả Mỹ, về các đề xuất hòa bình.

“Tất cả chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, để tìm kiếm những thỏa hiệp giúp củng cố chứ không làm suy yếu chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rằng Nga phải bồi thường cho cuộc chiến ở Ukraine và quyết định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là rất quan trọng.

"Hiện tại, chúng tôi đang ở thời điểm then chốt", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.