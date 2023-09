Nga lên tiếng về công thức hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RT).

Tại hội nghị bàn tròn về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine hôm 15/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, cho rằng đây là nỗ lực chiến lược nhằm đánh bại Nga và thuyết phục các quốc gia khác tuân theo ý tưởng này.

"Phương Tây luôn nói với chúng tôi rằng cơ sở duy nhất cho bất kỳ cuộc đàm phán nào là công thức (của Tổng thống) Zelensky… Công thức này bắt đầu bằng an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh của các cơ sở hạt nhân, các vấn đề nhân đạo. Sau đó, công thức này chuyển sang vấn đề chính (do Ukraine) tự đặt ra, đó là sự thất bại chiến lược của Nga bằng việc khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine, đưa giới lãnh đạo Nga ra trước tòa án, buộc Nga phải trả tiền bồi thường", ông Lavrov nói.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, các nước phương Tây đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, để ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine.

Ông Lavrov nói thêm rằng một "âm mưu thực sự" đang xuất hiện xung quanh vấn đề đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, nhằm "đảo ngược mọi thứ".

"Một âm mưu thực sự xuất hiện xung quanh chủ đề được gọi là đàm phán, cố gắng đảo lộn mọi thứ thông qua ngoại giao giả tạo. Giống như điều đã được thực hiện vào thời điểm bắt đầu các sự kiện ở Ukraine, sự kiện mà trong nhiều năm đã được các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ và Anh, ưu tiên. Họ đã đầu tư hàng tỷ USD vào phe đối lập Ukraine và đưa lực lượng này lên nắm quyền", ông Lavrov nói thêm.

Tổng thống Zelensky năm ngoái đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Giới chức phương Tây từng nói rằng, Ukraine chỉ nên chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga theo các điều khoản của Kiev.

Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Nga trao trả lại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập cũng như bán đảo Crimea. Tháng 10/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ những yêu cầu này và tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bằng cách thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, Kiev và phương Tây đang cố gắng hạ thấp các sáng kiến hòa bình khác và độc quyền đề xuất sáng kiến của Ukraine ngay từ đầu.

Bà Zakharova nhắc lại rằng, Nga hoan nghênh bất kỳ giải pháp ngoại giao nào, đồng thời sẵn sàng đáp ứng "các đề xuất thực sự nghiêm túc". Tuy nhiên, bà cũng khẳng định, nếu "không có sự tham gia của Nga và không tính đến lợi ích của Nga, không cuộc đàm phán nào về cuộc khủng hoảng Ukraine có giá trị".