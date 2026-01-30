Cuba phản ứng gay gắt lệnh phong tòa dầu của Mỹ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla (Ảnh: Rio Times).

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự leo thang mới nhất của Mỹ đối với Cuba. Họ đang đề xuất phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu cho đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla viết trên mạng xã hội X ngày 30/1.

"Mỹ cũng đang dùng đến cách hăm dọa và cưỡng ép, cố gắng buộc các quốc gia khác tham gia chính sách phong tỏa Cuba, vốn bị lên án rộng rãi, đe dọa những nước từ chối thực hiện bằng các mức thuế tùy tiện và bất công", nhà ngoại giao cấp cao của Cuba nêu rõ.

Ông Parrilla nhấn mạnh rằng các biện pháp này "vi phạm tất cả các nguyên tắc thương mại tự do”.

"Chúng tôi lên án trước toàn thế giới hành động xâm phạm tàn bạo này chống lại Cuba và người dân Cuba, những người trong hơn 65 năm qua đã phải chịu đựng lệnh phong tỏa kinh tế dài nhất và tàn khốc nhất từng được áp đặt lên toàn bộ một quốc gia, và đang bị đe dọa phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn", ông Parrilla tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump ngày 29/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp, cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Ông Trump co rằng Cuba gây ảnh hưởng đến "sự an toàn, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Theo văn bản được công bố trên trang web của Nhà Trắng, “khoản thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba".

Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/1 nói sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay nguồn tiền nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời khuyến cáo Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington “trước khi quá muộn”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng Washington không có thẩm quyền để ép Cuba phải ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Ngoại trưởng Cuba cũng tuyên bố nước này có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Ông cũng phủ nhận việc Cuba nhận được bất kỳ khoản bồi hoàn tài chính hay “lợi ích vật chất” nào để đổi lấy các dịch vụ an ninh cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn trong hàng chục năm qua. Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ tiếp tục gia tăng giọng điệu cứng rắn đối với Cuba.

Cuba phụ thuộc vào dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Venezuela, và một phần nhỏ hơn từ Mexico, mua trên thị trường mở để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và phương tiện giao thông.

Trong bối cảnh năng lực lọc dầu của Venezuela suy giảm trong những năm gần đây, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu cho Cuba cũng giảm theo. Tuy vậy, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, với khoảng 26.500 thùng/ngày được xuất khẩu trong năm ngoái. Con số này đáp ứng khoảng 50% mức tiêu thụ dầu của Cuba.