Nga lên tiếng khi châu Âu lên kế hoạch đưa quân đến Ukraine hậu chiến sự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

Nga không có kế hoạch thảo luận về bất kỳ khả năng triển khai binh sĩ nước ngoài nào tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào và Moscow coi đây là điều “không thể chấp nhận được”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên ngày 4/9.

“Nga sẽ không thảo luận về bất kỳ hình thức can thiệp quân sự nước ngoài nào tại Ukraine, vì điều đó về bản chất là không thể chấp nhận được và làm ảnh hưởng tới an ninh,” bà Zakharova nhấn mạnh trong buổi họp báo thường kỳ.

Bà đưa ra bình luận sau phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về kế hoạch cử binh sĩ châu Âu tới Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 31/8, bà von der Leyen cho biết châu Âu đang xây dựng “kế hoạch khá chi tiết” về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh hậu xung đột, với sự hậu thuẫn của năng lực Mỹ.

Lực lượng này sẽ là một phần của “liên minh các nước sẵn sàng hành động” do Pháp, Anh và Đức dẫn đầu cùng hơn 20 quốc gia khác để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tương lai tại Ukraine.

“Tổng thống Trump đã trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Mỹ như một phần của cơ chế bảo đảm”, bà von der Leyen nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều đó đã được khẳng định rất rõ ràng và nhiều lần".

Theo đó, kế hoạch triển khai có thể bao gồm hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Mỹ, bao gồm các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cùng tài sản tình báo và giám sát.

Bà von der Leyen cho rằng một đảm bảo an ninh khác sau chiến sự phải là một quân đội Ukraine mạnh mẽ. Để đảm bảo điều này, bà nói EU “sẽ phải đóng góp” để tài trợ cho lực lượng này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau đó tuyên bố Berlin không có kế hoạch điều lực lượng quân sự tới Ukraine và kế hoạch chỉ được xem xét khi có một lệnh ngừng bắn trong tương lai giữa Ukraine và Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng bày tỏ sự không đồng tình với bà von der Leyen về kế hoạch cử binh sĩ châu Âu tới Ukraine, cho rằng những nhận định này là quá sớm.

“Đó là những điều mà bạn không nên bàn luận trước khi ngồi vào bàn đàm phán với nhiều bên có tiếng nói trong vấn đề này. Tôi biết rõ là không nên bình luận hay xác nhận những tính toán như vậy, ngoài thực tế rằng Liên minh châu Âu không có thẩm quyền gì liên quan đến việc triển khai binh sĩ”, ông nói thêm.

Mặt khác, Mỹ đã loại trừ việc triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine và tuyên bố sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể hỗ trợ đường không như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Hỗ trợ đường không có thể bao gồm nhiều hình thức như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc chiến đấu cơ thực thi vùng cấm bay.