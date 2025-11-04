Nga lên lộ trình phát triển ngành đất hiếm

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Gửi chính phủ Nga: Trên cơ sở các chỉ thị đã ban hành trước đó, hãy phê duyệt kế hoạch hành động cho sự phát triển dài hạn của việc khai thác và sản xuất các kim loại hiếm và đất hiếm”, Điện Kremlin dẫn chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/11 và nói thêm rằng việc thực thi kế hoạch này phải được đảm bảo trước ngày 1/12.

Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ phát triển các trung tâm vận tải và hậu cần tại biên giới với Trung Quốc và Triều Tiên.

“Chính phủ Nga được giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm phát triển các trung tâm vận tải và hậu cần đa phương thức tại Viễn Đông và nâng cao hiệu quả hoạt động của chúng, bao gồm tại các khu vực qua cầu đường sắt Nizhneleninskoye - Tongjiang và Blagoveshchensk - Heihe, cũng như công trình cầu bắc qua sông Tumannaya (hướng về phía Triều Tiên), bảo đảm công trình này đi vào vận hành trong năm 2026 và hoàn thiện hệ thống đường tiếp cận cho cầu đang thi công”, Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin cũng chỉ đạo chính phủ Nga xây dựng ít nhất 10 khu công nghiệp và công nghệ tại Viễn Đông và Bắc Cực trước năm 2030 “để bố trí các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực ưu tiên công nghệ quốc gia, cũng như các công ty nằm trong chuỗi hợp tác”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin chỉ đạo chính phủ phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nga chuẩn bị các đề xuất phát triển một trung tâm tài chính tại Viễn Đông dựa trên Sở giao dịch Phương Đông “nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực tài chính và niêm yết cổ phiếu của các công ty Nga”.