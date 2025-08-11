Nga khẳng định sở hữu kho vũ khí tối tân

Một vụ thử tên lửa của Nga (Ảnh: Sputnik).

“Ngoài Oreshnik, chúng tôi còn có những vũ khí khác”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 cuối tuần qua.

Ông cũng cho biết thêm: “Tôi không thể tiết lộ những gì mình không được phép, nhưng chúng tôi có những loại vũ khí như vậy”.

Bình luận về khả năng triển khai vũ khí Nga tới các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, ông Ryabkov lưu ý: “Sẽ hoàn toàn sai lầm và vô trách nhiệm nếu tôi tiết lộ các địa điểm địa lý cụ thể. Chúng tôi luôn để ngỏ nhiều phương án và không bao giờ loại trừ bất cứ khả năng nào”.

Hệ thống tên lửa Oreshnik được triển khai lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga tập kích vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine Yuzhmash để đáp trả việc phương Tây sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào Nga.

Theo ông Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.