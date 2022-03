Nga lần đầu công bố thiệt hại trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Một xe quân sự Nga bị phá hủy ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 lần đầu tiên công bố số liệu về thiệt hại trong chiến dịch tấn công quân sự Ukraine. Cụ thể, 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, 1.597 quân nhân bị thương với các mức độ khác nhau.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng thiệt hại của lực lượng Nga "không đếm xuể". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng bác bỏ thông tin Nga sử dụng lính nghĩa vụ và học viên quân sự cho chiến dịch.

Con số thương vong mà Nga đưa ra thấp hơn nhiều so với con số mà giới chức Ukraine và phương Tây công bố rằng khoảng 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Về thiệt hại của Ukraine, quân đội Nga ước tính, ít nhất 2.870 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.700 quân nhân bị thương và khoảng 572 quân nhân bị bắt giữ. Ông Konashenkov cho biết, lực lượng của Nga đã giành quyền kiểm soát các thành phố Krasny Liman, Torskoye, Kremnenaya, Varvarovka và Borovenki ở Ukraine. Nga cũng đã mở một hành lang nhân đạo ở Tây Nam Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, đã bao vây thành phố cảng Mariupol ở ven biển Azov.

Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hôm 24/2 không lâu sau khi công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine. Moscow tuyên bố, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa Ukraine" và bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass. Nga cũng khẳng định, trong chiến dịch này, Moscow chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giới chức Mỹ cáo buộc, Nga đã sử dụng khoảng 450 tên lửa để tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong một tuần qua.

Đánh giá về thiệt hại của các bên, hai quan chức cấp cao của Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Nga mất khoảng 3-5% nguồn lực gồm xe tăng, máy bay, pháo và các khí tài quân sự khác. Mức độ thiệt hại này ở phía Ukraine ước tính khoảng 10%.

Giới chức Mỹ và phương Tây nhấn mạnh, tỷ lệ này có thể thay đổi do các bên tiếp tục gánh tổn thất khi cuộc chiến chưa có dấu hiệu lắng xuống và hai bên tiếp tục tăng viện. Tuy nhiên, đánh giá này cho thấy, mặc dù Ukraine đang cho thấy khả năng kháng cự tốt hơn so với dự đoán ban đầu, nhưng nguồn lực của Ukraine vẫn kém xa của Nga. Theo các nguồn thạo tin, Moscow dựa chủ yếu vào các vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình tấn công chính xác, trong khi đó Ukraine phụ thuộc lớn vào nguồn viện trợ tên lửa phòng không vác vai Javelin do phương Tây cung cấp.

Mỹ và các nước phương Tây tin rằng, Nga đang thay đổi chiến thuật ở Ukraine sau khi kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" ban đầu thất bại. Nga được cho là đã tăng cường lực lượng nhằm bao vây, cô lập các thành phố chiến lược của Ukraine như thủ đô Kiev, Kharkov, Kherson trong bối cảnh hai bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ hai sau vòng đàm phán đầu tiên không đạt được nhiều tiến triển.