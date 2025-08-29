Nga khép vòng vây hỏa lực, Ukraine quyết giữ pháo đài chiến lược

Binh lính Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Ngày 23/8, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự Kharkov, nói với hãng tin Tass rằng quân đội Nga đang duy trì kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của nhóm Ukraine ở Kupyansk, làm hạn chế hơn nữa khả năng hoạt động của lực lượng Kiev.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko ngày 26/8 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào phía bắc Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov và tình hình của quân đội Ukraine tại thành phố này đang xấu đi và hứng chịu thương vong ngày càng tăng.

"Tại Kupyansk, các đơn vị tiền phương của chúng tôi đã tiến đến Công viên Komsomol ở ngoại ô phía bắc thành phố. Do đó, tình hình của đối phương trong thành phố đã xấu đi trong khi tình hình tác chiến - chiến thuật đòi hỏi phải tập hợp lại các binh lính Ukraine. Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân sự Ukraine chậm chạp trong việc ra quyết định và điều này sẽ làm tăng thêm số lượng thương vong của lực lượng Kiev", ông Marochko cho biết thêm.

Theo chuyên gia, với cuộc tiến công vào ngoại ô Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây thành phố. Cụ thể, các nhóm tấn công của Nga đã tiến về phía đông bắc Sobolevka, phía đông nam Moskovka và các khu vực gần Kucherovka và Petropavlovka.

Trong tuyên bố ngày 28/8, chuyên gia Marochko xác nhận lực lượng Nga đang gây ra thương vong lớn cho Ukraine tại Kupyansk. Ông cho biết sau khi quân đội Moscow giành được cao điểm ở phía bắc thành phố, quân đội Kiev đã hoàn toàn bị lộ diện và bị tập kích dữ dội dưới hỏa lực của Nga.

“Chúng tôi đã chiếm được các cao điểm chiến lược quan trọng ở phía bắc, và thực tế, Kupyansk nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi. Các binh lính Ukraine về cơ bản không có nơi nào để ẩn náu trong khu định cư này. Tôi muốn lưu ý rằng gần như không thể di chuyển bằng xe cộ ở đó: toàn bộ bầu trời bị che khuất bởi máy bay không người lái tấn công của chúng tôi", chuyên gia nói với Sputnik.

Ông Marochko cho biết lực lượng Nga đang phá hủy một cách có hệ thống các thiết bị của đối phương ở Kupyansk, trong khi quân đội Ukraine đang bối rối không biết phải làm gì.

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự, quân đội Ukraine vẫn còn các tuyến đường tiếp tế để vận chuyển quân nhân và thiết bị đến Kupyansk. Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ tại khu vực này và đối phó với các cuộc tập kích của Nga.

Chuyên gia quân sự Vitaly Kiselev cho biết lực lượng Nga đã củng cố vị trí ở phía bắc Kupyansk cụ thể là dọc theo khu vực Ukrainskaya.

"Các đơn vị Nga đang ở phố Ukrainskaya, mở rộng vị trí tại đó. Theo báo cáo từ hiện trường, họ đã bảo vệ hoàn toàn các vị trí của mình và các cuộc tiến công tiếp theo sẽ được tiến hành thận trọng hơn. Điều này là do đối phương đã gài một lượng lớn mìn và đặt bẫy mìn ở cả nhà riêng và các tòa nhà công cộng", ông Kiselev nói với kênh Channel One.

Theo ông Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự kiêm tổng biên tập tạp chí Quốc phòng, chiến dịch gọng kìm quanh Kupyansk là bằng chứng cho hiệu quả ngày càng tăng của các hoạt động quân sự Nga trong khu vực. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng cho bước tiến của chiến dịch quân sự Nga trong khu vực.

Ông Korotchenko giải thích thêm rằng các đơn vị Nga đang điều chỉnh chiến thuật dựa trên tình hình diễn biến tại các khu vực cụ thể của chiến tuyến. Các chiến thuật này bao gồm đột phá, bao vây và tấn công các nhóm đối phương.

Kupyansk đóng vai trò là trung tâm hậu cần và giao thông chiến lược (Ảnh: Economist).

Kupyansk, thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Kharkov, không chỉ là một trung tâm dân cư mà còn là nút giao thông chiến lược, kết nối mạng lưới đường sắt, đường bộ ở Đông Bắc Ukraine.

Với vị trí nằm bên dòng sông Oskol, Kupyansk đóng vai trò như một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi tiếp nhận và phân phối vũ khí, đạn dược, lực lượng cho các mặt trận phía Đông Ukraine.

Năm 2022, thành phố này từng là căn cứ hậu phương quan trọng của Ukraine trong các chiến dịch phản công chống Nga, đặc biệt là cuộc phản công chớp nhoáng vào tháng 9/2022, khi Ukraine đẩy lùi quân Nga về phía đông sông Oskol.

Sông Oskol, chảy qua Kupyansk, chia thành phố thành hai phần, tạo ra một tuyến phòng thủ tự nhiên mà Ukraine đã tận dụng để xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố. Các vị trí bắn tỉa, hoả điểm và kho đạn được bố trí trong các tòa nhà cao tầng, biến Kupyansk thành “pháo đài” bất khả chiến bại, rất khó công phá.

Tuy nhiên, chính vị trí chiến lược này cũng khiến Kupyansk trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga trong chiến dịch mùa hè năm nay. Việc kiểm soát thành phố không chỉ giúp Nga cắt đứt các tuyến hậu cần chính của đối phương mà còn mở ra cơ hội tiến sâu vào các khu vực trọng yếu khác như Izyum, Balakleya, xa hơn là Kramatorsk và Sloviansk, những thành phố giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại mặt trận Donbass ở miền Đông.