Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức lệnh cấm vận Cuba

Các tàu đang neo đậu tại cầu cảng của nhà máy lọc dầu Nico Lopez ở vịnh Havana, Cuba (Ảnh: Reuters).

"Phía Nga ủng hộ Cuba trong các yêu cầu chính đáng của nước này về việc chấm dứt ngay lập tức lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính của Mỹ, vốn đã kéo dài hơn 60 năm”, ông Kirill Logvinov, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng thông tấn TASS hôm 26/2.

“Ngày 29/10/2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Nghị quyết này một lần nữa phản ánh sự lên án rộng rãi của quốc tế đối với các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Cuba", ông Logvinov cho biết.

Quan chức Nga cũng chỉ ra sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Venezuela và Cuba.

"Một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được tổ chức vài ngày sau khi Mỹ đột kích Venezuela. Hầu hết các quốc gia, ngoại trừ một vài quốc gia phương Tây, đều nhất trí rằng đây là một hành động gây hấn vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng việc một quốc gia sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia khác là không thể chấp nhận được", ông Logvinov tuyên bố.

Mỹ duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba kể từ năm 1960. Tháng 12/2025, Hải quân và Tuần duyên Mỹ bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu ở vùng Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

Vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận dầu từ nhà cung cấp lớn nhất của họ là Venezuela sau khi Washington mở cuộc đột kích vào quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu đến Cuba. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, lệnh phong tỏa đã gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện và giao thông công cộng.

Nga lên tiếng vụ Cuba nổ súng vào xuồng cao tốc treo cờ Mỹ

Liên quan đến vụ Cuba nổ súng vào xuồng cao tốc treo cờ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay nói rằng đây là động thái có chủ đích của Washington nhằm gây căng thẳng.

"Đây là một hành động gây hấn của Mỹ, nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột", nhà bà Zakharova nói thêm.

Trước đó, Bộ Nội vụ Cuba cho biết một vụ đụng độ đã nổ ra hôm 25/2 khi lực lượng biên phòng Cuba tiếp cận một tàu đăng ký tại Florida, mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý để kiểm tra nhận dạng.

Những người trên tàu treo cờ Mỹ bị cáo buộc đã nổ súng trước, làm chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba bị thương trước khi lực lượng biên phòng Cuba bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Giới chức Cuba cho biết đã phát hiện vũ khí và trang bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, các thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo giáp chống đạn, ống ngắm quang học và quân phục ngụy trang.

Trong khi đó, Washington đã phủ nhận liên quan đến vụ việc. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân Mỹ hay Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Ông mô tả vụ việc là “rất bất thường", đồng thời cho biết Washington vẫn đang thu thập thông tin và sẽ tránh suy đoán cho đến khi xem xét các dữ liệu độc lập.