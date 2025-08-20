“Pháo đài nổi” của Nga ra khơi sau 25 năm nâng cấp

Tuần dương hạm hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga ra khơi (Ảnh: X).

Theo trang tin The War Zone (TWZ), lần đầu tiên kể từ năm 1997, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Hải quân Ngamới đây cuối cùng đã trở lại mặt biển và tự di chuyển bằng chính động lực của mình, sau nhiều năm sửa chữa và hiện đại hóa.

Các đoạn video ghi lại cảnh tàu Đô đốc Nakhimov hoạt động trên Biển Trắng đã xác nhận thông tin từ truyền thông nhà nước Nga rằng con tàu chiến này đã bắt đầu các chuyến thử nghiệm trên biển.

Cột mốc này diễn ra sau khi 2 lò phản ứng hạt nhân của con tàu có lượng giãn nước 28.000 tấn được tái khởi động vào đầu năm nay. Con tàu hiện được kỳ vọng sẽ trở thành soái hạm tương lai của hạm đội Nga, thay thế cho tàu Pyotr Velikiy.

Con tàu được nâng cấp với các hệ thống radar mới và pháo AK-192M cỡ 130mm. Tổng cộng, quá trình sửa chữa và hiện đại hóa kéo dài khoảng 25 năm, với chi phí khoảng 5 tỷ USD theo tỷ giá trung bình trong những năm gần đây.

Trước đó, vào tháng 12/2024, tuần dương hạm này đã từng ra biển chạy thử.

Trong khi đó, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga vẫn đang trong tình trạng “nằm cảng”.

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov, thuộc Dự án 1144 Orlan, được chế tạo vào năm 1983 tại xưởng đóng tàu Baltic ở Leningrad và được biên chế vào năm 1988 dưới tên Kalinin.

Năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, con tàu được đổi tên để vinh danh Đô đốc Pavel Nakhimov. Con tàu thuộc biên chế Hạm đội phương Bắc của Nga nhưng đã dành phần lớn thời gian trong xưởng sửa chữa.

Tuần dương hạm có lượng giãn nước trên 24.000 tấn, chiều dài khoảng 250m, và chiều rộng hơn 28m. Đặc điểm nổi bật nhất là hệ thống động lực hạt nhân, cho phép tầm hoạt động gần như không giới hạn, kết hợp cùng hệ thống nồi hơi dùng cho tuabin hơi nước.

Tốc độ tối đa đạt hơn 30 hải lý/giờ, khả năng hoạt động liên tục trong nhiều tháng. Thủy thủ đoàn có khoảng 700 người.

Vũ khí ban đầu của con tàu bao gồm 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit, được thiết kế để tiêu diệt các cụm tàu sân bay đối phương. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống phòng không nhiều tầng lớp gồm: S-300F Fort, các hệ thống tầm trung và tầm ngắn Osa-MA và Kinzhal, cũng như tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần AK-630.

Để đối phó với tàu ngầm, tàu có ống phóng ngư lôi và hệ thống tên lửa chống ngầm Vodopad.

Trong quá trình hiện đại hóa, tàu Đô đốc Nakhimov đã được tái trang bị đáng kể.

Các bệ phóng đa năng mới được lắp đặt có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa, bao gồm Kalibr, Oniks, và cả tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới Zircon.