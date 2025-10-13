Ukraine nêu mục tiêu nhắm đến ở Nga nếu Mỹ cấp tên lửa Tomahawk

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Cape St. George (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 12/10, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk trong các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo gần đây hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Chúng tôi đang xem xét việc này. Tôi đang chờ quyết định của tổng thống. Tất nhiên, chúng tôi đang trông đợi những quyết định như vậy, nhưng hãy chờ xem".

Về các mục tiêu tiềm tàng của Tomahawk trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky cho biết chúng sẽ chỉ nhắm đến mục tiêu quân sự, có thể bao gồm các nhà máy lọc dầu.

“Nga bán năng lượng, có tiền và đầu tư vào quân sự. Đối với chúng tôi, mục tiêu quân sự là mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là giảm khả năng tiến hành một cuộc chiến kéo dài của Moscow. Ông đã vạch ra hai cách để đạt được điều này: gây áp lực ngoại giao lên Nga hoặc tấn công trên chiến trường.

"Trước hết, cần giảm khả năng Nga có thể tiếp tục cuộc xung đột. Vì vậy, cần nhắm đến mục tiêu quân sự. Nếu nói về tấn công tầm xa, chúng tôi sẽ nhắm đến mục tiêu quân sự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga lo ngại tên lửa tầm xa Tomahawk và chúng có thể trở thành chìa khóa cho hòa bình ở Ukraine.

Ông Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm thứ hai trong 2 ngày liên tiếp với Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường phòng không của Ukraine, bao gồm Patriot và các hệ thống tầm xa khác.

"Chúng tôi biết rằng Nga lo ngại Mỹ có thể cung cấp cho chúng tôi tên lửa Tomahawk. Đó là một tín hiệu cho thấy áp lực như vậy có thể mang lại hòa bình", ông Zelensky nói.

Đầu tuần trước, Tổng thống Trump cho biết quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine gần như đã được đưa ra, nhưng lưu ý rằng các mục tiêu cần phải được xác định trước.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết mọi chi tiết về việc chuyển giao tên lửa tầm xa đang được xem xét.

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gần đây đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm.

Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng rằng việc tiếp nhận tên lửa Tomahawk có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Nga đã phản ứng gay gắt trước tin Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, gọi đây là một "đòn giáng mạnh" vào quan hệ Nga - Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến "sự leo thang nghiêm trọng", đồng thời tuyên bố tên lửa này "có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân".

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không sau các thông tin về việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Những tên lửa này sẽ giúp Ukraine nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.