Ukraine tuyên bố gây ra lỗ hổng 4 tỷ USD trên "mái vòm thép" của Nga

Bức ảnh mà Ukraine mô tả là nhằm mục tiêu vào tổ hợp S-400 của Nga (Ảnh: EP).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết nhóm đặc nhiệm Alpha tinh nhuệ của họ đã phá hủy các khí tài phòng không của Nga trị giá khoảng 4 tỷ USD trong năm 2025. SBU gọi đây là tác động “có tính hệ thống".

“Các hành lang đã được mở xuyên qua mạng lưới phòng không nhiều tầng của Liên bang Nga, tạo lối đi an toàn cho các UAV tầm xa của Ukraine xâm nhập sâu sau phòng tuyến đối phương, đánh vào căn cứ, kho tàng, sân bay và các cơ sở quân sự khác", SBU viết.

Ngoài việc hỗ trợ chiến dịch đánh sâu của Ukraine, mỗi tổn thất về vũ khí phòng không và radar còn buộc Nga phải tái phân bổ các khí tài còn lại, từ đó mở ra những cơ hội mới cho Kiev, theo Euromaidan Press.

Những cơ hội này rất quan trọng. Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI) cho thấy mạng lưới phòng thủ của Nga tương đối toàn diện, đáng gờm và đã liên tục được cải thiện kể từ tháng 2/2022.

Việc Ukraine gây ra lỗ hổng, làm suy yếu mạng lưới này có mục tiêu làm ảnh hưởng cỗ máy chiến sự của Moscow, vì Kiev có thể tập kích các cơ sở năng lượng, vốn là xương sống của nền kinh tế Nga.

Theo SBU, chiến dịch của Alpha đã loại khỏi vòng chiến các hệ thống cao cấp như S-400, cũng như S-300, bao gồm cả S-350 tầm trung. SBU cũng cho biết họ đã phá hủy các tổ hợp phòng không tầm trung Buk M1 và M2, cùng với các hệ thống tầm ngắn như Tor M1, M2, M3 và Pantsir S1, S2, những tổ hợp kết hợp tên lửa phòng không tầm ngắn với pháo phòng không.

Chưa dừng lại ở đó, SBU tuyên bố gây “tổn thất” cho nhiều loại trang bị radar của Nga, bao gồm Nebo-U, Nebo-M, Podlyot, Niobium, Kasta-2E2, Gamma-D, Protivnik-GE, 92N6, cùng nhiều hệ thống khác.

Moscow chưa bình luận về tuyên bố mà Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Nga vẫn sở hữu "mái vòm thép" rất đáng gờm.

Theo RUSI, dưới 10% các đòn đánh sâu của Ukraine trúng các mục tiêu được bảo vệ bên trong lãnh thổ Nga, và ít hơn nữa các vụ tập kích gây ra thiệt hại đáng kể. Nguyên nhân của tỷ lệ này chính là hiệu quả của phòng không Nga.

Mặt khác, RUSI nhấn mạnh rằng những hệ thống này “không phải là không thể vượt qua” và “có thể bị xuyên thủng và phá hủy".

Lực lượng Ukraine buộc phải liên tục sáng tạo các cách vượt qua, bão hòa hoặc hạ phòng không đối phương, trong khi Nga cũng thích nghi theo chiều ngược lại.

Ngoài SBU, các bộ chỉ huy khác của Ukraine cũng tích cực nhằm vào phòng không Nga, gồm Tổng cục Tình báo (GUR), lực lượng tác chiến đặc biệt và các đơn vị khác.

Ví dụ, Lữ đoàn Hệ thống Không người lái số 412 “Nemesis” tuyên bố đã phá hủy một tổ hợp S-350 cùng một số xe phòng không tự hành ngay trong tháng này.

Tháng 12/2025, Ukraine nói 2 bệ phóng S-400 bị Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 “Black Forest” phá hủy bằng UAV tấn công khi các bệ phóng đang được tái triển khai.

Một nguồn quân sự nước ngoài từng làm việc với quân đội Ukraine chia sẻ cho Euromaidan Press rằng các đơn vị này có khả năng trong việc tìm và nhằm mục tiêu vào phòng không Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, hiệu quả có thể sẽ còn cao hơn nếu họ hoạt động thống nhất hơn dưới một học thuyết chung, thay vì vận hành như những khu vực riêng lẻ, mỗi nơi theo đuổi danh sách mục tiêu của riêng mình.