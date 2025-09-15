Nga đưa xe tăng T-90 trưng bày triển lãm ở UAE ra chiến trường

Xe tăng T-90MS Nga tại triển lãm IDEX 2025 hồi tháng 2 (Ảnh: Army Technology).

"Phiên bản T-90MS mới nhất, ngôi sao tại triển lãm quốc phòng ở UAE hồi tháng 2 đang làm nhiệm vụ chiến đấu trong biên chế lực lượng xe tăng Nga", trang tin Militarnyi của Ukraine, website chuyên về các vấn đề quân sự, dẫn tuyên bố từ tập đoàn quốc phòng Nga Uralvagonzavod, cho biết.

Theo Uralvagonzavod, chiếc xe tăng ban đầu được sơn ngụy trang màu vàng cát sa mạc để tham gia IDEX 2025, đã được Nga đem về sơn lại màu xanh lục quân tiêu chuẩn và được đưa vào chiến đấu.

“Chiếc xe tăng đầu tiên chúng tôi giới thiệu ra nước ngoài đã được nâng cấp với những kinh nghiệm đáng kể thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nó đã được chuyển giao cho quân đội của chúng tôi với cấu hình gần như giống hệt như đã được giới thiệu tại triển lãm ở UAE. Sự thay đổi duy nhất là màu sắc: từ ngụy trang sa mạc triển lãm sang màu xanh lục quân tiêu chuẩn”, tuyên bố cho hay.

Hình ảnh video do Uralvagonzavod đăng kèm cũng cho thấy chiếc T-90MS trong quá trình thử nghiệm và được phủ sơn ngụy trang màu cát để chuẩn bị cho triển lãm. Giới chức Nga sau đó chuyển nó từ thủ đô Moscow đến thành phố Abu Dhabi của UAE và sau khi sự kiện kết thúc, nó được đưa về nước và sơn lại thành màu xanh.

T-90MS, do Uralvagonzavod phát triển, là phiên bản xuất khẩu hiện đại hóa của T-90, với khả năng bảo vệ được tăng cường, hệ thống quang học được cải tiến và hỏa lực mạnh hơn.

T-90MS từng được Nga đưa tới các kỳ triển lãm trước đây ở UAE nhưng phiên bản xuất hiện ở sự kiện năm nay "về cơ bản là phương tiện hoàn toàn khác", sở hữu nhiều cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến dịch thực địa ở Ukraine.

Ngoài ra, xe tăng T-90MS còn được bổ sung giáp phản ứng nổ và trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hóa với kính ngắm ảnh nhiệt và truyền hình, đồng thời giữ lại pháo chính 125mm có khả năng khai hỏa tên lửa dẫn đường.

Vào tháng 6, các nhà phân tích từ Nhóm tình báo xung đột cho biết sản lượng T-90M của Nga có thể vượt xa ước tính trước đó.

Các nhà phân tích này bác bỏ những con số được Michael Kofman trích dẫn trên báo Economist cho rằng Nga chỉ chế tạo 28-30 chiếc T-90M mới vào năm 2024, cùng với khoảng 60 mẫu cũ được nâng cấp.

Nhóm nghiên cứu lưu ý, trong những năm 2000 và 2010, nhà máy đã sản xuất tới 140 xe tăng mỗi năm, đồng thời cung cấp linh kiện để lắp ráp ở nước ngoài và điều này diễn ra trong điều kiện thời bình, không có ca làm việc 24/24.