Nga dồn quân ồ ạt tới Pokrovsk, công phá dữ dội giành pháo đài chiến lược

Thành phố Pokrovsk ghi nhận các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine trong một năm qua (Ảnh: Getty).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 10/11 khẳng định giao tranh quanh thành phố Pokrovsk ở miền Đông đã giảm bớt, nhưng lực lượng Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Tướng Syrsky cho biết Pokrovsk hiện là khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt và quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững các vị trí của mình bất chấp những nỗ lực đột phá liên tục của Nga.

"Có một vài vị trí mà Nga đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết chính xác những vị trí đó ở đâu. Tất nhiên, chúng tôi có Kế hoạch B và Kế hoạch C cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và các tuyến đường hậu cần vào thành phố đã được khôi phục.

“Trung đoàn Tấn công 425, được triển khai đến Pokrovsk, đang hoạt động rất hiệu quả", ông Syrsky nói thêm.

Theo tướng Ukraine, Nga đã tập trung khoảng 50.000 quân tại khu vực này và tổn thất khoảng 30.000 quân kể từ tháng 10. Nga hiện chưa lên tiếng về số liệu này.

Tướng Syrsky xác nhận các chỉ huy đánh giá tình hình chiến trường 3 lần một ngày và ông kêu gọi người dân Ukraine không nên hoảng sợ.

"Pokrovsk là một pháo đài. Tình hình khó khăn nhưng ổn định", ông nhấn mạnh.

Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết tốc độ tiến công của Nga tại khu vực Pokrovsk đã chậm lại, nhưng có thể sẽ tăng tốc trở lại trong những ngày tới, có thể hướng về thành phố Myrnohrad gần đó.

Lực lượng Ukraine tuyên bố tiếp tục giữ vững các vị trí trên khắp khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, nơi các trận chiến trong khu vực đô thị và đấu pháo vẫn diễn ra ác liệt.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) hôm nay tuyên bố tuyến hậu cần cho khu vực Myrnohrad ở tỉnh Donetsk tuy phức tạp nhưng vẫn hoạt động tốt.

"Việc phòng thủ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad vẫn tiếp tục. Tình hình vẫn còn khó khăn và biến động. Quân đội Nga đang triển khai toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có nhưng phải chịu tổn thất lớn. Tại Myrnohrad, các đơn vị Ukraine đang tự tin giữ vững vị trí của mình và đánh bật lực lượng của đối phương đang trên đường tiến vào thành phố”, Thiếu tá Andrii Kovalov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nói với trang tin Ukrainska Pravda.

Theo ông Kovalov, tuyên bố cho rằng lực lượng Nga có lợi thế hỏa lực hoàn toàn trên các tuyến đường tiếp tế của lực lượng phòng vệ Ukraine hoặc thành phố Pokrovsk đang bị bao vây là không đúng sự thật.

Ông cho biết các đơn vị Ukraine gần đây đã nhận được vũ khí và đạn dược cần thiết. Việc luân chuyển quân và sơ tán thương binh cũng đã được thực hiện.

Ông lưu ý rằng Ukraine vẫn kháng cự tích cực trước các nỗ lực của các nhóm bộ binh Nga nhằm giành được chỗ đứng tại Pokrovsk. Các hoạt động tìm kiếm và tấn công đang diễn ra trong thành phố, và các vị trí của quân đội Nga ở các khu vực đô thị đang bị đe dọa.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hôm nay phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng mở đường thoát khỏi làng Grishino, tuyến đường rút quân khả thi duy nhất từ Pokrovsk.

"Chúng tôi thấy đối phương cố gắng đột phá gần làng Grishino, nơi binh lính của chúng tôi đang kiên quyết đẩy lùi các cuộc tấn công này", ông Pushilin nói.

Ông cho biết thêm rằng quân đội Ukraine cũng đã cố gắng đột phá từ phía bắc thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, việc Nga tấn công Pokrovsk không chỉ nhằm giành lợi thế trên chiến trường mà còn gửi đi một thông điệp chính trị cho các đối tác phương Tây, những nước ủng hộ Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Nga đang cố gắng tuyên truyền rằng họ có thể kiểm soát Donbass, từ đó gây sức ép khiến phương Tây phải thuyết phục Ukraine nhượng bộ khu vực này.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk nhằm tác động đến chính sách trừng phạt và làm suy yếu sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev.

"Nga rất lo ngại những quyết định mạnh mẽ của Mỹ, và với câu chuyện về Pokrovsk, họ muốn thể hiện sự thành công trên chiến trường", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 220 cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk chỉ trong 3 ngày và ưu tiên hàng đầu của Moscow hiện nay là kiểm soát thành phố "càng nhanh càng tốt".

Ukraine đã phòng thủ Pokrovsk gần 2 năm và không có ý định từ bỏ thành phố. Tuy nhiên, việc cố thủ trong thành phố cũng mang theo những rủi ro đáng kể cho Ukraine, bao gồm tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị, điều đặc biệt quan trọng đối với một quân đội đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực.

Trong khi đó, kiểm soát Pokrovsk có thể mang lại cho lực lượng Nga con đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.