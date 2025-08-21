UAV nghi của Nga bay vào không phận Ba Lan

Một UAV Geran của Nga mà Ukraine gọi là Shahed (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga đã rơi xuống cánh đồng ngô ở tỉnh Lublin vào đêm ngày 19/8, rạng sáng ngày 20/8.

Quan chức Ba Lan cáo buộc đây là "hành động xâm nhập không phận Ba Lan" của máy bay trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Wroński nói với hãng tin Reuters rằng vật thể phát nổ trên cánh đồng ngô ở miền đông Ba Lan là phiên bản máy bay không người lái Shahed của Nga.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết Warsaw sẽ gửi công hàm ngoại giao để phản đối vụ việc.

Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Người phát ngôn của quân đội Ba Lan cho hay máy bay không người lái dường như đã bay rất thấp để tránh bị radar phát hiện và có thể chỉ mang theo một lượng nhỏ thuốc nổ.

Tướng Dariusz Malinowski, một chỉ huy cấp cao của Ba Lan, nói với các phóng viên rằng phân tích ban đầu cho thấy thiết bị này là mồi nhử.

Theo tướng Malinowski, những máy bay không người lái như vậy thường được sử dụng để gây nhiễu hệ thống phòng không và sau đó tự hủy. Một nhóm điều tra đặc biệt đã được chỉ định để kiểm tra xác máy bay.

Các quan chức quân sự Ba Lan trước đó tuyên bố, phân tích ban đầu các bản ghi radar không cho thấy bất kỳ hành vi xâm nhập không phận Ba Lan nào từ Ukraine hoặc Belarus vào đêm xảy ra vụ việc.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh vụ việc xảy ra vào thời điểm quan trọng, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt xung đột ở Ukraine đang được tăng cường.

“Sau các vụ việc máy bay không người lái ở Romania, Lithuania và Latvia, chúng ta lại phải đối mặt với một máy bay không người lái của Nga. Đây là một thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra", ông Kosiniak-Kamysz phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết các cuộc tham vấn đang được tiến hành tại Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Ba Lan, và "tất cả các đồng minh" đang được cập nhật tình hình.