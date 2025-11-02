Nga dội hỏa lực khắp Ukraine, huyết mạch hậu cần miền Đông nguy cấp

Các tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc không kích vào Donetsk hôm 1/11 (Ảnh: Reuters).

"Hầu như mỗi đêm, Nga đều tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Kể từ tối qua, các cuộc không kích đã nhắm vào các cộng đồng ở các khu vực Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkov, Chernihiv và Odessa. Đã có người thiệt mạng và bị thương”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm nay 2/11.

Ông Zelensky cho biết, chỉ tính riêng trong tuần này, Nga đã phóng gần 1.500 máy bay không người lái (UAV) tấn công, 1.170 bom dẫn đường và hơn 70 tên lửa các loại để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Tổng thống Ukraine xác nhận các cuộc tấn công của Nga tập trung vào các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng.

Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga là lý do khiến Ukraine phải “nỗ lực hết sức để đảm bảo sự hỗ trợ đáng tin cậy cho ngành năng lượng trong mùa đông này”.

“Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận cụ thể với các đối tác. Thông qua các khoản đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Năng lượng hoặc cung cấp các thiết bị thiết yếu, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ Na Uy, Đức, Hà Lan, Canada, Anh, Italy, Nhật Bản, Lithuania, Đan Mạch, Thụy Điển, Estonia, Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu”, Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm nay thông báo thực hiện một loạt cuộc tấn công ban đêm chính xác vào các kho đạn dược và căn cứ của Nga trên các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

Thống đốc vùng Donetsk Vadym Filashkin ngày 2/11 cho biết toàn bộ khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, đã bị mất điện sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo ông Filashkin, chính quyền đang nỗ lực khôi phục nguồn điện sau các cuộc tập kích của Nga.

Trước đó, gần 60.000 cư dân ở khu vực Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine đã bị mất điện sau các cuộc không kích của Nga vào ban đêm.

Vị trí một số khu vực ở phía đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine trong những tuần gần đây khi mùa đông đang đến gần và quân đội Nga đang tiến quân trên chiến trường nhằm giành quyền kiểm soát khu vực miền Đông.

Một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay là thành trì Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tung các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào tập kích hậu tuyến, gây rối loạn hệ thống hậu cần của đối phương.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga tại Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát thị trấn đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất từ đầu cuộc xung đột.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cả Pokrovsk và thành phố Kupiansk ở Kharkov đều đã bị Moscow vây bọc. Dù Ukraine bác bỏ tuyên bố này, nhưng dữ liệu nguồn mở cho thấy tình hình đang diễn biến rất nhanh và ngày càng có xu hướng bất lợi cho Kiev.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 1/11 tuyên bố lực lượng Kiev vẫn cố thủ tại Pokrovsk. Ông Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đang làm mọi cách để duy trì tuyến hậu cần.