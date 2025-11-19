Nga điều quân tiến vào pháo đài Pokrovsk, Ukraine phản công phá vòng vây

Một đội pháo binh Ukraine gần Pokrovsk vào năm 2024 (Ảnh: NYT).

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời một quan chức an ninh Nga ngày 18/11 cho biết lực lượng Ukraine đã nỗ lực phản công ở Pokrovsk, tỉnh Donetsk trong những ngày qua, nhưng không thành công.

"Nhận thức được tình hình khốc liệt mà nhóm tác chiến của họ đang phải đối mặt tại khu vực Pokrovsk-Mirnograd trên tuyến giao tranh, các chỉ huy Ukraine đã thực hiện một loạt nỗ lực để phản công các vị trí của chúng tôi nhưng không thành công”, quan chức Nga nói.

“Trong 3 ngày qua, đối phương đã cố gắng phản công lực lượng của chúng tôi gần khu vực Kotlino, nhưng kết quả là họ đã mất ít nhất 180 quân nhân thuộc Lữ đoàn 152 và 155", nguồn tin an ninh Nga cho biết thêm.

Theo nguồn tin, khi các đơn vị tấn công Ukraine di chuyển qua địa hình trống trải, họ không được hỗ trợ hỏa lực đầy đủ.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hãng tin Tass cũng dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết Ukraine cũng cố gắng giải vây cho các đơn vị ở phía đông Kupyansk, nhưng mọi nỗ lực của họ nhằm ổn định tình hình tại khu vực này đều gặp khó khăn.

"Bộ Tư lệnh Ukraine đang dốc toàn lực để tiến hành chiến dịch giải vây cho nhóm quân Ukraine bị bao vây ở phía đông Kupyansk. Mọi nỗ lực ổn định tình hình của các chiến binh tại đây đều không thành công. Quân đội Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của đối phương và mở rộng vùng kiểm soát nhờ các hành động trả đũa", ông nói.

Chuyên gia Marochko cho biết giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn gần Kucherovka, Kupyansk-Uzlovoy và Kurilovka trong ngày qua.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã phát hiện binh sĩ Nga ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk, trong bối cảnh các cuộc giao tranh dữ dội giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn tiếp diễn.

Báo cáo do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine công bố ngày 18/11 xác nhận, quân đội Nga - ban đầu tiến vào Pokrovsk từ phía nam hồi tháng 10 - hiện có khả năng đã xâm nhập vào tất cả các khu vực của thành phố, mặc dù việc kiểm soát lãnh thổ thực tế vẫn khó xác định.

"Một số lính bộ binh của đối phương đã cố gắng xâm nhập và kiểm soát một trong những cơ sở nông nghiệp. Họ đã bị đánh bại”, báo cáo của quân đội Ukraine cho biết.

Là một trong những điểm nóng chính trên chiến trường Ukraine trong năm qua, trận chiến Pokrovsk vẫn tiếp diễn sau khi quân đội Nga xâm nhập thành phố với quy mô lớn trong tháng 11.

Theo Quân đoàn 7, 314 lính Nga đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự tại Pokrovsk và xung quanh thành phố này trong tháng 11, và 71 người khác bị thương. Tuy nhiên, Nga chưa xác nhận thông tin này.

Bên cạnh nỗ lực kiểm soát khu vực đô thị Pokrovsk, lực lượng Nga đang tiếp tục tìm cách thiết lập vòng vây tác chiến xung quanh thành phố Myrnohrad. Các lữ đoàn Ukraine đã căng mình chống trả tại khu vực này, mặc dù các tuyến đường hậu cần của họ bị chặn lại do các cuộc tiến công trên bộ và sự kiểm soát của máy bay không người lái trên không.

Pokrovsk là một nút giao thông đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine,.

Trước đây, Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, nằm trên một tuyến đường huyết mạch mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn đang bị bao vây khác dọc theo tiền tuyến.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Việc chiếm được Pokrovsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Moscow giành được ở Ukraine kể từ khi Moscow thành phố đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024.