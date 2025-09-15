Nga đáp trả đanh thép châu Âu về khả năng tịch thu tài sản

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 15/9 cảnh báo Nga sẽ truy tố bất kỳ quốc gia châu Âu nào tìm cách tịch thu tài sản của Moscow, sau khi có thông tin rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tìm những cách thức mới để sử dụng hàng trăm tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Reuters đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn Liên minh châu Âu (EU) tìm một cơ chế mới để dùng số tiền từ tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu nhằm tài trợ cho hoạt động phòng thủ của Ukraine.

Theo Politico, Ủy ban châu Âu đang cân nhắc ý tưởng sử dụng tiền gửi của Nga, mở ra một kênh mới tại Ngân hàng Trung ương châu Âu từ việc đáo hạn trái phiếu do Nga sở hữu để tài trợ cho "khoản vay bồi thường" cho Ukraine.

"Về việc đánh cắp tài sản của Nga dưới hình thức "khoản vay cho Ukraine được bảo đảm bằng tài sản của Nga", một ý tưởng đang được nhiều người từ Brussels và các nước EU ấp ủ. Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU, cũng như các nước châu Âu ở Brussels và từng nước EU đang tìm cách chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, cho đến hết thế kỷ", cựu Tổng thống Nga Medvedev viết trên Telegram.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo Moscow sẽ truy tố các quốc gia châu Âu bằng "mọi cách có thể" và tại "tất cả các tòa án quốc tế và quốc gia có thể" cũng như "ngoài khuôn khổ tòa án".

Nga cho rằng bất kỳ hành động nào của phương Tây nhằm tịch thu tài sản của Moscow cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và tiền tệ của Mỹ và châu Âu.

"Nếu Liên minh châu Âu dám đánh cắp tài sản của Nga, hậu quả đối với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu sẽ vô cùng tiêu cực. Và bất kỳ ai tham gia vào hành vi phạm tội này cũng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Moscow", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 12/9.

"Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào liên quan đến các nỗ lực nhằm tước đoạt quyền sở hữu chủ quyền của Nga", bà Zakharova cảnh báo.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Nga đang thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ lợi ích của công dân và các pháp nhân Nga bị ảnh hưởng do việc áp đặt các biện pháp hạn chế bất hợp pháp nhằm vào Nga.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Các ngoại trưởng EU đã thảo luận về khả năng hành động nhiều hơn với số tài sản này tại một cuộc họp gần đây, nhưng sự phản đối từ Bỉ cùng với các quốc gia khác như Đức khiến cho việc này khó thành hiện thực.

Một số nước châu Âu đã bác bỏ ý tưởng về “khoản vay bồi thường” cho Ukraine vì lo ngại đây có thể là hành động không tuân theo luật pháp quốc tế.

Bỉ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này vì nước này là nơi đặt trụ sở của Euroclear, công ty tài chính đang nắm giữ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Một số ngân hàng lo ngại rằng, tiền lệ tịch thu tài sản có chủ quyền có thể làm mất niềm tin của các quốc gia nước ngoài trong việc giữ tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ phương Tây.