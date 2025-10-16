Nga đáp trả bình luận của Tổng thống Mỹ về BRICS

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024 diễn ra tại Nga (Ảnh: Reuters).

“BRICS chưa bao giờ lên kế hoạch chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba nào hoặc bất kỳ đồng tiền nào của quốc gia thứ ba", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 15/10.

Ông Peskov cho biết hoạt động của BRICS được định hướng bởi các nguyên tắc hợp tác, thịnh vượng và khả năng dự đoán. Theo ông, những giá trị này được phản ánh trong các tuyên bố chung được thông qua tại các hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận ông "không có thông tin" nào cho thấy bất kỳ thành viên hoặc thành viên tiềm năng nào của BRICS đang xem xét lại việc tham gia của họ vào khối do áp lực của Mỹ.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nước BRICS muốn "rời khối vì lo ngại các biện pháp thuế quan và trừng phạt tiềm tàng". Ông Trump cho rằng khối cố gắng làm suy yếu vai trò toàn cầu của đồng đô la Mỹ.

Các nhà lãnh đạo BRICS đã nhiều lần tuyên bố họ không tìm cách làm suy yếu đồng đô la Mỹ, lập luận rằng việc chính trị hóa đồng đô la tiềm ẩn mối đe dọa lớn hơn.

BRICS được thành lập vào năm 2009 với các nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi tham gia 2 năm sau đó. Mặc dù nhóm ban đầu được định hướng là một nền tảng hướng về đầu tư và tài chính, nhưng sau đó đã phát triển thành một diễn đàn với chương trình nghị sự rộng hơn, bao gồm các vấn đề an ninh.

Năm ngoái, BRICS đã kết nạp thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với tư cách là thành viên chính thức. Indonesia, quốc gia có dân số và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, là nước đầu tiên trong khu vực này trở thành một phần của BRICS.

Indonesia cho biết BRICS phù hợp với các chương trình nghị sự của nước này, đặc biệt là về an ninh lương thực và năng lượng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nói thêm rằng Jakarta coi nhóm này là "phương tiện" thúc đẩy lợi ích của các nước Nam bán cầu.

Thái Lan và Malaysia cũng từng công khai bày tỏ mong muốn được kết nạp vào khối.

Theo các quan chức cấp cao của Nga, hơn 20 quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS.