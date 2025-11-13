Nga công phá loạt trận địa chiến lược, chiến sự Donbass "nóng rực"

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 tuyên bố lực lượng Nga đã giành được những bước tiến xung quanh thành trì Mirnograd (Dimitrov) do Ukraine kiểm soát sau khi kiểm soát một ngôi làng ở ngoại ô thành phố.

Làng Sukhoi Yar nằm cách thành phố khoảng 1km về phía nam, thuộc vùng Donestk, nơi lực lượng Ukraine bị bao vây vào cuối tháng trước. Trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga cũng đã đạt được những bước tiến mới bên trong thành phố, giành được những bước tiến ở phía đông.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 250 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 22 thiết bị quân sự bị phá hủy ở khu vực này trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thông tin cập nhật về một điểm nóng tiền tuyến khác - thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã tiếp tục chiến dịch truy tìm và đánh bật quân Ukraine trong thành phố, nhắm vào những tàn tích còn lại của lực lượng đồn trú bị bao vây cũng như ngăn chặn nỗ lực sơ tán của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cảnh chỉ huy một đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn 121, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 68, mật danh Lavrik, cho biết lực lượng Nga tiếp tục càn quét khu vực phía tây thành phố. Trong ngày qua, đơn vị này đã kiểm soát thêm 3 tuyến phố trong khu vực, cũng như pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine ở phía nam Kupyansk.

“15 binh sĩ Ukraine đang giữ vị trí của họ đã thiệt mạng trong trận chiến. Tinh thần của chúng tôi rất cao. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Lavrik tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã bị bao vây ở Kupyansk, cũng như khu vực Mirnograd-Pokrovsk (Krasnoarmeysk) ở phía tây nam Donetsk.

Kể từ đó, thành phố Pokrovsk phần lớn đã nằm trong tầm tấn công của Nga, trong khi lực lượng Ukraine vẫn bị bao vây tại Mirnograd bất chấp những nỗ lực liên tục của Kiev nhằm giải vây.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: Sky).

Về phần mình, các quan chức Ukraine đã nhiều lần phủ nhận việc bị bao vây, khẳng định tình hình tại các khu vực trên đã "được kiểm soát", đồng thời mô tả những bước tiến của Nga chỉ là "sự xâm nhập" trên quy mô nhỏ của các đơn vị trinh sát.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, ngày 12/11 tuyên bố lực lượng Ukraine tiếp tục bảo vệ Pokrovsk và chưa có thông tin nào về việc quân đội Nga kiểm soát thành phố hay lực lượng Ukraine bị bao vây.

Ông Syrskyi lưu ý rằng việc ổn định tình hình tại khu vực tác chiến Pokrovsk-Myrnohrad phụ thuộc vào mức độ phối hợp và thống nhất giữa các cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị tham gia chiến đấu.

"Vì mục đích này, tôi đã có chuyến đi đến Pokrovsk. Cùng với các chỉ huy, chúng tôi tập trung vào kết quả của các nhiệm vụ đã được giao trước đó và lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo", Tổng tư lệnh Ukraine nói.

Theo tướng Syrskyi, hướng Pokrovsk vẫn là trọng tâm tấn công chính của Nga. Đây là nơi ghi nhận số lượng các cuộc tấn công hàng ngày cao nhất của Nga và Moscow đang tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tiến công.

Quân đội Nga đã tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù dày đặc, và xâm nhập vào Pokrovsk. Hiện tại, Ukraine cho biết có hơn 300 quân nhân Nga bên trong thành phố.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi vẫn là kiểm soát dần dần các khu vực được chỉ định, hỗ trợ và bảo vệ các tuyến đường hậu cần hiện có, cũng như tổ chức các tuyến đường bổ sung để đảm bảo cung cấp kịp thời cho lực lượng phòng thủ mọi thứ cần thiết và sơ tán thương binh không bị gián đoạn", ông Syrskyi nói thêm.

Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn sự di chuyển và củng cố lực lượng của Nga.

Theo quân đội Ukraine, tâm điểm của cuộc giao tranh ở khu vực Donetsk vẫn là hướng Pokrovsk. Lực lượng Nga đang nỗ lực bao vây Pokrovsk từ nhiều hướng và đang điều thêm quân đến đó để thực hiện mục đích này.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.