Nga công phá khốc liệt pháo đài Pokrovsk, kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàng

Các thành viên của đơn vị White Angel gồm các sĩ quan cảnh sát Ukraine kiểm tra một khu vực dành cho cư dân tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 tuyên bố các đơn vị Ukraine đang bị bao vây và tình thế của họ đang xấu đi nhanh chóng trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến công.

"Không có cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu lấy mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình ở Kupyansk, nơi ông nói rằng lực lượng Nga đang bị đẩy lùi.

"Người đứng đầu chính quyền Kiev hoàn toàn xa rời thực tế và, sau khi nghe những báo cáo không đúng sự thật từ (Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Aleksandr Ukraine) Syrsky, ông ấy không nắm được tình hình tác chiến trên thực địa", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

"Hoặc, ông ấy (Tổng thống Zelensky) đã nhận ra tình hình tuyệt vọng và vị thế thực sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk. Đó là lý do ông ấy đang cố gắng che giấu người dân Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây, với cái giá phải trả là hàng nghìn binh sĩ Ukraine thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine có thể đang tìm cách trì hoãn để chờ thêm viện trợ từ phương Tây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn đối với binh sĩ Ukraine, những người không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng Nga.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ có khoảng 60 binh sĩ Nga gần Kupyansk và quân đội Ukraine đã có lộ trình để hoàn thành việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực này.

Ukraine đã bác bỏ các báo cáo của Nga rằng lực lượng Kiev đang bị bao vây tại hai khu vực trên mặt trận, với hơn 10.000 binh sĩ được cho là bị mắc kẹt. Tuần trước, Kiev đã triển khai lực lượng biệt kích tinh nhuệ gần Pokrovsk. Nga cho rằng lực lượng này đã chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực củng cố vị trí.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến tình hình nghiêm trọng của binh sĩ Ukraine gần Kupyansk và Pokrovsk từ cuối tháng 10, đồng thời kêu gọi Kiev chấp thuận đầu hàng danh dự cho các binh sĩ bị bao vây.

DeepState, một nhóm phân tích quân sự Ukraine, cho biết Nga tiếp tục tăng cường hiện diện tại thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và tình hình vẫn rất nguy cấp.

Theo DeepState, Pokrovsk đang dần bị kiểm soát, khi quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát một số khu vực, thiết lập các vị trí, xây dựng các địa điểm để tập trung lực lượng và duy trì các tuyến đường hậu cần để tiếp tục xâm nhập vào thành phố.

“Tình hình vẫn rất nguy cấp. Nếu Pokrovsk dần bị kiểm soát, Myrnohrad sẽ bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Việc mất thành phố này sẽ là tổn thất nghiêm trọng nhất trong số tất cả thành phố lớn”, DeepState nhận định.

DeepState đưa tin giao tranh tại Pokrovsk vẫn tiếp diễn khi các nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga được thực hiện bằng mọi vũ khí sẵn có, trong đó máy bay không người lái đóng vai trò chủ chốt.

Lực lượng Nga cũng đang cố gắng kiểm soát khu vực giữa Pokrovsk và Hryshyne. Trong khi đó, các nhóm đặc nhiệm Ukraine đang tích cực tiến hành các hoạt động càn quét tại khu vực này, vì đây là khu vực hậu cần quan trọng.

Tuy nhiên, nỗ lực này không giải quyết được vấn đề chính - chặn quân Nga ở vùng ngoại ô phía nam để ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo vào thành phố. Các báo cáo cho thấy lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí và giành quyền kiểm soát khu vực.

Thành trì Pokrovsk là một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay ở Ukraine. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt chiến lược ở Donetsk, đã chứng kiến ​​nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk. Đây cũng là 2 khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.