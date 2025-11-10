Nga có thêm bước tiến, tuyên bố Ukraine không thể thắng

Một khu vực ở Ukraine bị UAV của Nga tấn công hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Theo đó, các lực lượng Nga cho rằng Ukraine quá ảo tưởng về việc có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến hiện nay, sau khi Moscow giành quyền kiểm soát được thêm 3 ngôi làng trên chiến tuyến rộng lớn.

Nga đang cố gắng gia tăng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị, nhưng các chiến dịch giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ diễn ra chậm chạp và tốn kém.

Cả hai bên đều đang cố thủ rất chặt chẽ khi cuộc chiến Ukraine đang bước vào giai đoạn chiến sự khốc liệt, gần 4 năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

"Các nước châu Âu tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình thông qua các biện pháp quân sự", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

"Đây là ảo tưởng sâu sắc nhất mà chính quyền Kiev đang ấp ủ. Tình hình trên chiến trường cho thấy điều ngược lại", ông cho biết trong một cuộc họp báo với các phóng viên.

Trong tuyên bố hôm 10/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã giành thêm quyền kiểm soát các ngôi làng Slodkie và Nove ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine và Gnativka ở vùng Donestk.

Nói về điều này, ông Peskov cho hay chiến tranh sẽ chỉ kết thúc "khi Nga đạt được các mục tiêu đã đặt ra lúc ban đầu".

Moscow tuyên bố đang chiến đấu để bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine, ngăn chặn khối quân sự NATO tiến về phía Đông và loại bỏ "những kẻ tân phát xít" khỏi quyền lực ở Ukraine, những vấn đề mà Kiev và các đối tác phương Tây cho là "vô căn cứ".

Họ cho rằng cuộc xung đột, vốn đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và leo thang thành cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II, chẳng qua chỉ là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc.

Những nỗ lực chấm dứt chiến sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng chiến đã bị đình trệ.

Các quan chức Nga cho biết sẽ chỉ thảo luận về việc dừng cuộc tấn công nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass phía Đông và từ bỏ sự hỗ trợ quân sự của phương Tây.

Nhưng Kiev cho rằng những yêu cầu đó là không thể chấp nhận, vì sẽ đồng nghĩa với việc đầu hàng và sẽ khiến họ dễ bị Nga tấn công thêm trong tương lai.