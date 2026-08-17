Nga có thể tìm cách kiểm soát hoàn toàn Donbass vào năm tới

Binh sĩ Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo New York Times, Nga đặt mục tiêu ít nhất phải giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, nếu không đạt được điều đó trước mùa thu năm 2027, Moscow có thể nghiêng về phương án đàm phán.

Các quan chức và giới phân tích phương Tây cho rằng để đạt mục tiêu, Nga có thể sẽ leo thang chiến dịch quân sự ở Ukraine vào mùa đông năm nay, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng, khai thác tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không của Kiev.

Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 4 năm, Nga đã yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass, coi đây là một điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình.

Kiev bác bỏ yêu cầu này và thay vào đó đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu hiện tại như một bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.

Moscow trước đây từng đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass vào cuối năm 2025 và được cho là đã thông báo những ý định đó tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc tấn công dồn dập kéo dài, Nga chưa thể tạo ra đột phá, thậm chí đà tiến quân của Nga đã chậm lại.

Ukraine cho rằng Nga có thể sẽ tìm cách tăng cường lực lượng bằng một đợt động viên lên tới 500.000 nhân sự sau tháng 9. Moscow nhiều lần bác bỏ đồn đoán về kế hoạch cho một đợt động viên quân mới.

Về triển vọng đàm phán, Nga và Ukraine đang kỳ vọng vào nỗ lực của các bên trung gian, đặc biệt là Mỹ. Bộ Ngoại giao Ukraine gần đây cho biết Kiev quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga nếu có một cuộc thảo luận thực chất về một lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, Nga tuyên bố không ủng hộ một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nhấn mạnh: "Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định chúng ta không thể đóng băng xung đột nếu không loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Đây chính là mục tiêu của Nga khi theo đuổi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. An ninh tồn tại với tất cả mọi người, hoặc không tồn tại với bất kỳ ai".

Theo quan điểm của Nga, "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine là việc NATO mở rộng về phía đông, lôi kéo Kiev gia nhập liên minh quân sự này, cùng với các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga và tình hình quyền lợi của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Kiev đã gửi đề xuất hòa bình mới tới Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các đề xuất này của Ukraine gồm các điều khoản chi tiết nào.