Nga có thể biên chế máy bay đánh chặn tầm xa MiG-41 trước 2030

MiG-41 của Nga được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phi cơ nhanh nhất thế giới (Ảnh: Avia Pro).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 7/10, Thiếu tướng Vladimir Popov, phi công danh dự của Không quân Nga và cựu chỉ huy lực lượng Không quân Tầm xa, cho biết Nga có thể đưa vào biên chế máy bay đánh chặn tầm xa tiên tiến MiG-41 trước năm 2030.

MiG-41 được phát triển nhằm thay thế cho dòng MiG-31BM, máy bay đánh chặn đã phục vụ từ năm 1981.

Theo các nhà phát triển, mẫu máy bay mới này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phi cơ nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa lên tới Mach 4,3 (khoảng 5.300km/h). Để đạt được điều đó, MiG-41 sẽ được trang bị động cơ turbo-ramjet siêu thanh độc nhất.

Công nghệ động cơ tương tự, như J58-P4, từng được sử dụng trên máy bay trinh sát SR-71A Blackbird của Mỹ.

Thiết kế của MiG-41 cũng tích hợp công nghệ tàng hình, giúp giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện. Nga đang xem xét khả năng phát triển phiên bản không người lái của MiG-41, phù hợp với xu hướng toàn cầu trong phát triển máy bay thế hệ thứ năm và thứ sáu.

Một trong những điểm được chú trọng đặc biệt là hệ thống radar tích hợp. Các chuyên gia cho rằng công nghệ mảng pha thụ động (PPAA) hiện đã lỗi thời, nên radar của MiG-41 có thể sẽ dựa trên Belka, loại radar mảng pha chủ động (APAA) được phát triển cho Su-57. Hệ thống này giúp tăng khả năng chống nhiễu và mở rộng phạm vi phát hiện mục tiêu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi về tiến độ dự án. Bối cảnh chiến lược - tác chiến hiện nay, cùng với hạn chế kinh tế và thiếu các thử nghiệm quy mô lớn trên nguyên mẫu, như trường hợp tiêm kích hạng nhẹ Su-75, khiến mục tiêu hoàn thành trước năm 2030 trở nên khó khả thi.

“Với thực tế hiện nay, dự án MiG-41 nhiều khả năng vẫn sẽ được hoàn tất, nhưng không sớm hơn năm 2035”, các chuyên gia nhận định.