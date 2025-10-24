Nga chỉ ra điểm yếu của quân đội NATO

Lực lượng NATO tập trận (Ảnh: Getty).

Theo Trung tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Akhmat, NATO tự hào sở hữu dàn vũ khí tiên tiến và hiện đại, tuy nhiên, quân đội NATO chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu chống lại một đối thủ được chuẩn bị đầy đủ và có năng lực tác chiến. Theo ông, điều này cho thấy điểm yếu cơ bản của NATO.

“Mỹ sở hữu vũ khí xuất sắc. Nhưng chúng chỉ được sử dụng để chấm dứt xung đột, chứ không phải để đối đầu với một đối thủ thông thường, được tổ chức tốt”, ông Alaudinov nhận định.

Ông Alaudinov cho rằng quân đội Mỹ từ lâu đã đánh mất vị thế là lực lượng chiến đấu hàng đầu thế giới, đặc biệt là sau các cuộc giao tranh với các lực lượng ở Trung Đông.

Ngược lại, ông Alaudinov khẳng định rằng lực lượng vũ trang Nga hiện là lực lượng quân sự thiện chiến nhất thế giới.

Đầu tháng này, ông Nikolay Patrushev, trợ lý của Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải, tuyên bố lực lượng vũ trang Nga hiện có thể được xem là mạnh nhất thế giới và về sức mạnh, quân đội Nga thậm chí vượt qua cả quân đội Mỹ.

“Những người quân nhân chuyên nghiệp hiểu rất rõ rằng hiện nay chúng ta mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhiều người cho rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất. Nhưng không phải vậy, quân đội của chúng ta mạnh hơn và có khả năng đáp trả một cách cứng rắn", ông nói.

Ông Patrushev nhận định, không giống các nhà lãnh đạo chính trị, giới quân sự của các quốc gia phương Tây, bao gồm cả NATO, hoàn toàn nhận thức được mối nguy hiểm từ kịch bản căng thẳng leo thang với Nga.

Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, năm 2024 từng nhận định Nga dù chịu tổn thất lớn ở Ukraine nhưng vẫn sở hữu "lực lượng chiến đấu nguy hiểm" hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Theo ông Cavoli, Nga vẫn còn một lực lượng và tiềm lực quân sự đáng kể chưa bị cuộc chiến tác động, ví dụ máy bay tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược, tàu ngầm, các đơn vị phòng vệ.

Ông cho rằng Nga có kế hoạch khôi phục lực lượng mặt đất và triển khai ở gần biên giới NATO. Ông kêu gọi khối đồng minh xem xét tình hình một cách nghiêm túc.

Nga nhiều lần bác bỏ thông tin có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không được lợi ích gì khi làm như vậy.

Đầu tháng này, tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Putin đã gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kèm cảnh báo quyết liệt với Mỹ và phương Tây, đồng thời kêu gọi đối thoại trong một thế giới đa cực đang hình thành.

Ông Putin nói rằng lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn tuyến mặt trận tại Ukraine, và gần như toàn bộ liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang tham gia chống lại Nga.

Theo Tổng thống Putin, đây là một thách thức nghiêm trọng đối với Nga. Tuy nhiên, quân đội, nhà nước và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhanh chóng thích ứng.

Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đã đe dọa đến an ninh của Nga bằng cách mở rộng NATO và can thiệp vào phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Ông cũng bác bỏ những đồn đoán của phương Tây về khả năng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO trong vòng vài năm nữa.