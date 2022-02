Nga cáo buộc tàu ngầm Mỹ xâm phạm lãnh hải giữa căng thẳng

Một tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Hải quân Mỹ (Ảnh: EPA).

Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 cho biết, Hải quân Nga đã phát hiện một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ xâm phạm lãnh hải ngoài khơi đảo Urup trong lúc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã diễn tập ở khu vực này.

Khi đó, các tàu quân sự của Nga đã tìm cách liên lạc và cảnh báo tàu ngầm của Mỹ, yêu cầu tàu này nổi lên trên mặt nước ngay lập tức. Tuy nhiên, tàu ngầm của Mỹ không phản hồi đề nghị này của phía Nga, buộc Nga phải triển khai tàu khu trục Đô đốc Shaposhnikov để xua đuổi. Quân đội Nga cho biết, tàu Đô đốc Shaposhnikov đã sử dụng "những công cụ phù hợp" để đối phó với tàu ngầm Mỹ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nguồn tin nói rằng, trong lúc bị rượt đuổi, tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ đã kích hoạt hệ thống đánh lạc hướng radar và tăng tốc để rời khỏi vùng biển của Nga.

Nga đã triệu tập tùy viên quân sự của Mỹ để phản đối vụ việc. Moscow cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế và gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia cho Nga giữa lúc quan hệ Nga - Mỹ leo thang do cuộc khủng hoảng Ukraine. Quân đội Nga cũng tuyên bố có quyền áp dụng bất cứ biện pháp an ninh nào trong lãnh hải của mình.

Tuy nhiên, Mỹ phủ nhận tiến hành hoạt động quân sự trong lãnh hải của Nga như cáo buộc của Moscow. "Những cáo buộc của Nga về việc chúng tôi hoạt động trong lãnh hải của họ là không đúng. Tôi sẽ không bình luận về vị trí hoạt động chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi, nhưng chúng tôi khẳng định lực lượng của chúng tôi hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế", Reuters dẫn thông cáo của người phát ngôn quân đội Mỹ Kyle Raines.

Việc Mỹ theo dõi các hoạt động quân sự của nước khác không phải hiếm, nhưng không xâm phạm lãnh hải của nước khác. Mỹ hiện biên chế 19 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Đây là tàu được trang bị các tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm cũng như một số lượng lớn ngư lôi Mark 48.

Vụ việc diễn ra giữa lúc quan hệ Nga với Mỹ và các đồng minh phương Tây leo thang do cuộc khủng hoảng Ukraine. Mỹ đã đưa hàng nghìn binh sĩ đến Đông Âu, tăng cường lực lượng cho NATO ở khu vực trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị động binh với Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích phương Tây đang làm leo thang căng thẳng.

Trong một nỗ lực nhằm tháo ngòi căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm qua đã điện đàm hơn một giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, một quan chức của Mỹ cho biết, cuộc điện đàm không tạo ra chuyển biến đáng kể cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong cuộc điện đàm, ông Biden cảnh báo Nga phải gánh hậu quả nếu hành động quân sự với Ukraine. Trong khi đó, Moscow chỉ trích Mỹ và đồng minh phớt lờ những mối lo ngại an ninh của Nga.