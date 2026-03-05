Nga cảnh báo sau khi Pháp chốt mở rộng kho vũ khí hạt nhân sau 34 năm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

Nga cáo buộc hôm 4/3 rằng kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp là một động thái gây mất ổn định và có thể gây ra mối đe dọa đối với Moscow.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch này hôm 2/3, nói rằng các quốc gia châu Âu khác cũng sẽ có thể tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp. Pháp và Đức cho biết họ đã thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân để thảo luận các vấn đề liên quan tới năng lực răn đe.

Ông Macron lần đầu tiên tuyên bố vào tháng 3/2025 rằng ông sẽ khởi động một đối thoại chiến lược về việc mở rộng sự bảo vệ của “ô hạt nhân” của Pháp cho các đồng minh châu Âu, những nước từ trước đến nay phụ thuộc vào Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng thông báo của Tổng thống Macron trong tuần này là “một diễn biến cực kỳ gây mất ổn định”.

Theo bà, điều đó thể hiện “sự tăng cường và mở rộng đáng kể tiềm lực hạt nhân của NATO”, và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với Nga, các lực lượng này có thể được sử dụng một cách phối hợp chống lại nước này.

Bà cho rằng việc một nước NATO mở rộng kho vũ khí hạt nhân đòi hỏi phải được “xem xét cẩn trọng” trong kế hoạch quân sự của Nga.

“Việc mở rộng không kiểm soát các năng lực của NATO trong lĩnh vực quân sự - hạt nhân đòi hỏi phải được chú ý nhiều hơn và được xem xét cẩn trọng trong quá trình phát triển và hoạch định quân sự của chính chúng tôi", bà nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết động thái của Pháp càng củng cố lập trường của Moscow rằng vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh cần phải được đưa vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai về cán cân hạt nhân toàn cầu.

Nga nói rằng họ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy sau khi New START, hiệp ước song phương cuối cùng hạn chế số lượng đầu đạn và tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ, hết hiệu lực vào tháng trước.

Mỹ muốn đàm phán một hiệp ước hạt nhân mới nhưng phải có cả sự tham gia của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh đã bác bỏ.

Trong khi đó, ông Macron cho rằng châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của mình trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang và sự bất định gia tăng về các cam kết an ninh tương lai của Mỹ.

“Muốn tự do, phải khiến người khác e ngại. Để mạnh trong răn đe hạt nhân, chúng ta phải mạnh về năng lực thông thường trên mọi phương diện. Quốc phòng của chúng ta dựa trên 2 trụ cột đó, và tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng ngay từ năm 2020. Những năm gần đây đã cho thấy rõ sự thiếu hụt nghiêm trọng về các năng lực hỗ trợ ở châu Âu. Và tình trạng này là không thể chấp nhận", ông Macron nói.

Pháp hiện là cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh châu Âu kể từ khi Anh rời khối vào năm 2020. Thông báo này đánh dấu lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 1992 Pháp mở rộng số lượng đầu đạn hạt nhân. Ông Macron không nêu cụ thể sẽ bổ sung bao nhiêu đầu đạn, nhưng cho biết nước này phải duy trì cái ông mô tả là “năng lực hủy diệt được bảo đảm”.