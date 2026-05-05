Ukraine tuyên bố ngừng bắn tạm thời, sẵn sàng chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 thông báo Ukraine sẽ thực thi một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0h ngày 6/5.

"Chúng tôi tin rằng mạng sống con người là giá trị lớn lao không gì so sánh được, hơn hẳn việc kỷ niệm bất kỳ ngày lễ nào. Vì vậy, chúng tôi thông báo một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0h ngày 6/5”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ông cho biết trong khoảng thời gian còn lại từ nay đến lúc đó, việc đảm bảo bắt đầu một lệnh ngừng bắn là hoàn toàn khả thi về mặt thực tế. Ukraine sẽ hành động theo phản ứng tương đương.

“Chúng tôi sẽ hành động tương ứng bắt đầu từ thời điểm đó. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải thực hiện các bước đi thực chất để chấm dứt cuộc chiến, đặc biệt là khi Bộ Quốc phòng Nga tin rằng họ không thể tổ chức duyệt binh tại Moscow nếu không có thiện chí của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng công bố một “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng” kéo dài 2 ngày gồm 8/5 và 9/5. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, nếu Ukraine không đồng ý ngừng bắn, Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm thủ đô Kiev.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào thông qua các kênh chính thống.

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn với Ukraine nhân Ngày Chiến thắng (9/5).

Kiev nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, đồng thời cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận đình chiến tạm thời trước đó, bao gồm cả lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã viết trên Twitter (X) rằng nếu Moscow sẵn sàng chấm dứt thù địch, họ có thể thực hiện điều đó ngay đêm 5/5, rạng sáng 6/5.

"Ukraine đã sẵn sàng: vào lúc nửa đêm từ ngày 5/5 sang ngày 6/5. Đây là một đề xuất nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột và chuyển hướng sang ngoại giao", Ngoại trưởng Sybiha viết.

Ông cho biết thêm, ông đang kêu gọi tất cả các đối tác của Ukraine, tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình và trụ sở của các tổ chức quốc tế hãy ủng hộ lời kêu gọi này.

"Ngày 6/5 sẽ cho thấy liệu Moscow có nghiêm túc hay không và họ thực sự muốn gì: hòa bình hay các cuộc duyệt binh quân sự", ông nói thêm.

Cuối tuần trước, Điện Kremlin cho biết, Nga sẽ ưu tiên đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng biện pháp quân sự nếu Kiev không hợp tác.

"Chúng tôi ưu tiên đạt được các mục tiêu của mình thông qua một thỏa thuận, một hiệp định hòa bình. Tuy nhiên, nếu chính quyền Kiev không sẵn lòng làm điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ bằng cách tiếp tục và hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 3/5.