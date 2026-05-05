Tổng thống Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 ngày với Ukraine

"Theo quyết định của Tổng tư lệnh quân đội Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 8-9/5/2026, để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hôm 4/5.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, bao gồm cuộc tấn công vào thủ đô Moscow, sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công trả đũa vào thủ đô của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm, đồng thời cảnh báo nếu Ukraine cố gắng tìm cách tấn công, “lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa lớn vào trung tâm Kiev”.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng thông báo lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Lệnh ngừng bắn được ban bố từ 16h ngày 11/4 cho đến hết ngày 12/4.

Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov "ngừng các hoạt động thù địch trên mọi hướng" trong giai đoạn này.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận đình chiến trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và cởi mở với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc dừng hoàn toàn các hành động thù địch.

Theo ông Zelensky, một lệnh ngừng bắn kéo dài 2-3 ngày sẽ không cho phép Nga củng cố các vị trí của mình trên mặt trận, vì vậy một sáng kiến như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hoạt động trên chiến tuyến.

Ông cũng cho biết, Ukraine đang tiếp tục các nỗ lực thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ về các đảm bảo an ninh, điều mà ông gọi là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine tiếp tục đưa ra các nhượng bộ và thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với Nga, tuy nhiên, Moscow tỏ ra không mặn mà với đề xuất của Kiev, nói rằng họ ưu tiên một thỏa thuận hòa bình tổng thể hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 4 cho biết Nga “không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà là hòa bình, một nền hòa bình vững chắc, lâu dài”.

Ông Peskov cho biết “hòa bình có thể được thiết lập ngay hôm nay” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp”.

Người phát ngôn Điện Kremlin không nói rõ quyết định cụ thể nào ông muốn nói đến, nhưng có thể ông đang ám chỉ việc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass ở miền Đông (gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk).

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Nga hiện kiểm soát khoảng 90% Donbass sau khi tuyên bố sáp nhập Lugansk và Donetsk vào năm 2022.Trong khi đó, Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường. Lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine.