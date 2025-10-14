Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển Tomahawk cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/10 cảnh báo việc phóng tên lửa Tomahawk đòi hỏi sự tham gia của quân nhân Mỹ, vì vậy việc chuyển giao những tên lửa này cho Ukraine có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Việc vận hành những tên lửa tinh vi như vậy chắc chắn sẽ đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia Mỹ. Đó là một thực tế hiển nhiên. Đây chính là nội dung bài đăng của ông Medvedev", ông Peskov nói, khi được yêu cầu bình luận về bài đăng trên mạng xã hội của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev về việc Mỹ có thể cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Bất kỳ chuyên gia nào theo dõi vấn đề này đều hiểu rõ điều đó", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây "hậu quả tiêu cực cho mọi người", kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Medvedev cảnh báo Nga sẽ coi Mỹ là bên phóng tên lửa, chứ không phải Ukraine.

“Vụ phóng tên lửa sẽ không do Ukraine, mà do Mỹ, thực hiện. Nga sẽ phản ứng như thế nào? Chính xác là theo cách như vậy”, ông Medvedev cho biết, dường như ngụ ý khả năng Nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev cũng hy vọng tuyên bố của Tổng thống Trump chỉ là “lời đe dọa suông”, tương tự tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Washington đã “đưa tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn”.

Nga đã phản ứng gay gắt trước tin Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, gọi đây là một "đòn giáng mạnh" vào quan hệ Nga - Mỹ.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như tên lửa Tomahawk nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Zhuravlev cũng lập luận, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể phóng tên lửa Tomahawk do Mỹ chế tạo vào lãnh thổ Nga nếu không có sự tham gia trực tiếp của các kíp chiến đấu Mỹ. Khi đó, Washington sẽ bị coi là can dự trực tiếp vào xung đột.

Đầu tuần trước, Tổng thống Trump cho biết quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine gần như đã được đưa ra, nhưng lưu ý rằng các mục tiêu cần phải được xác định trước.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Tổng thống Ukraine sắp tới Washington

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên chuyến bay tới Israel hôm 13/10, Tổng thống Trump cho biết ông đang tìm cách bảo đảm Ukraine nhận được nguồn cung vũ khí mới theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tôi có thể nói, nếu cuộc chiến này không được giải quyết, tôi sẽ gửi Tomahawk cho họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm gần đây. Ông Zelensky đã thực hiện 2 cuộc điện đàm với ông Trump trong 2 ngày liên tiếp vào cuối tuần qua.

Trong các cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, các vấn đề phòng không và năng lực tầm xa mới của Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Zelensky thông báo ông và các quan chức cấp cao của Ukraine sẽ tới Washington vào ngày 17/10 theo lời mời của Tổng thống Trump. Đây là cuộc gặp thứ 5 giữa ông Trump và ông Zelensky kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Theo ông Zelensky, các chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ sẽ là năng lực phòng không và khả năng của Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm gây áp lực lên Nga.

Ông Zelensky xác nhận một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu đang trên đường đến Mỹ. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn này đặt mục tiêu đàm phán việc mua thêm các hệ thống phòng không, cũng như các hệ thống tên lửa HIMARS.

Kiev đã kêu gọi các đối tác nước ngoài giúp tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine trong bối cảnh Moscow gia tăng các cuộc không kích vào lưới điện của Ukraine. Một cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 10/10 đã tạm thời làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở thủ đô Kiev và trên khắp các khu vực của Ukraine.