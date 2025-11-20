Nga cảnh báo kế hoạch của Ukraine mua 100 tiêm kích Pháp

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale tại căn cứ không quân Los Llanos, Albacete, Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

"Dù bán máy bay chiến đấu nào cho chính quyền Kiev, điều đó cũng sẽ không thay đổi tình hình trên mặt trận hay cục diện chiến trường", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 18/11.

Ông Peskov bày tỏ sự tiếc nuối khi Pháp tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine, từ đó "thổi bùng xung đột và không đóng góp gì cho hòa bình".

Đầu tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận bày tỏ ý định về việc Kiev sẽ mua 100 máy bay chiến đấu Rafale trong thập niên tới.

Các bên chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời gian chuyển giao máy bay hoặc cơ chế tài chính của thỏa thuận.

Báo Le Monde dẫn nguồn từ Điện Elysee cho biết thỏa thuận quốc phòng có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm các hợp đồng tiềm năng trong tương lai về việc mua máy bay chiến đấu Rafale và các vũ khí liên quan, cũng như các hệ thống phòng không SAMP/T, máy bay không người lái và hệ thống radar.

Phát biểu trước chuyến thăm Pháp, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi một "thỏa thuận lịch sử với Pháp tại Paris nhằm tăng cường năng lực không quân và phòng không chiến đấu” của Ukraine.

Chuyến thăm Pháp là một phần trong chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới các đồng minh châu Âu, nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho Kiev trong bối cảnh mùa đông sắp tới và Nga tăng cường các cuộc không kích vào lưới điện của Ukraine.

Rafale, máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến nhất của Pháp, ước tính có giá khoảng 100 triệu euro (116 triệu USD) mỗi chiếc.

Hiện chưa rõ Ukraine sẽ chi trả cho số vũ khí trên bằng cách nào khi châu Âu được cho là đang chật vật tìm cách duy trì nguồn tài chính để hỗ trợ Kiev.

Kiev đang hối thúc các nhà tài trợ phương Tây cho khoản vay 140 tỷ euro (162 tỷ USD) được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga. Moscow đã lên án việc đóng băng tài sản là "hành vi trộm cắp".

Bỉ, nơi nắm giữ phần lớn số tiền này, đã bác bỏ kế hoạch do các rủi ro tài chính và pháp lý. Sáng kiến ​​gây tranh cãi này dựa trên giả định rằng cuối cùng Moscow sẽ phải bồi thường cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Pháp là đồng minh chủ chốt của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000, pháo, tên lửa tầm xa SCALP, cùng nhiều vũ khí khác.

Với mục tiêu xây dựng một lực lượng không quân hiện đại, Ukraine đã nhận các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời ký kết một thỏa thuận có khả năng mua máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất trong những năm tới.