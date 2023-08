Nga cảnh báo kế hoạch cấp F-16, bác "tối hậu thư" của Ukraine

Các máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Reuters).

"Quân đội Séc có kế hoạch gửi trực thăng Mi-24B do Nga sản xuất tới Kiev sau khi họ nhận được trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất. Tuần trước, có tin rằng sau chuyến đi của (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky tới các nước châu Âu, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, các quốc gia này có ý định cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu F-16. Tất cả những bước đi này khẳng định lập trường thù địch của phương Tây đối với Nga và sự can dự ngày càng tăng của họ vào cuộc xung đột ở Ukraine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 26/8.

Bà Zakharova cảnh báo, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine tiếp tục "chiến dịch phản công, bơm vũ khí cho chính quyền Kiev, huấn luyện quân đội Ukraine và gửi lính đánh thuê và lực lượng tình báo đến Ukraine" để nước này có thể thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

"Để đánh lạc hướng các nhà tài trợ phương Tây khỏi những vấn đề mà họ đang gặp phải ở tiền tuyến, bao gồm sự thất bại của chiến dịch phản công, chính quyền Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự ở Nga, vốn được truyền thông Ukraine và nước ngoài đưa tin rộng rãi", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, phương Tây và Ukraine "đang tích cực thúc đẩy cái gọi là "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky, nhưng trên thực tế không liên quan đến hòa bình và chỉ bao gồm một loạt tối hậu thư mà Nga không thể chấp nhận.

"Trên thực tế, họ đang tìm cách hình thành một liên minh đối đầu Nga, đặc biệt đang tìm cách lôi kéo các đối tác của chúng tôi ở vào liên minh này", bà Zakharova giải thích.

Bà Zakharova nhấn mạnh các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, vẫn được duy trì.

Nga nhiều lần lên tiếng bác bỏ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine. Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, kế hoạch hòa bình này giống như "một tối hậu thư vô ích đối với Nga nhằm kéo dài chiến sự". Bà Zakharova tuyên bố "không thể đạt được một giải pháp hòa bình nào trên cơ sở này".

Hà Lan và Đan Mạch gần đây đã cam kết chuyển giao các tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi Kiev đáp ứng các điều kiện liên quan bao gồm phi công vận hành và hạ tầng tương thích. Đan Mạch hứa gửi 19 máy bay, trong khi Hà Lan có tổng cộng 42 máy bay F-16 nhưng sẽ xem xét thêm liệu có chuyển giao toàn bộ phi đội cho Ukraine hay không.

Hà Lan và Đan Mạch cũng đang dẫn đầu liên minh 11 nước trong chương trình huấn luyện cho các phi công Ukraine lái mẫu máy bay do Mỹ sản xuất. Chương trình huấn luyện dự kiến hoàn tất vào đầu năm tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi việc cấp F-16 cho Kiev là quyết định "mạnh mẽ, mang tính lịch sử". Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Moscow sẽ coi F-16 là mối đe dọa hạt nhân vì máy bay chiến đấu này có khả năng mang vũ khí hạt nhân.