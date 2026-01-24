Nga cảnh báo hành động nguy hiểm sau các vụ tàu chở dầu bị bắt giữ

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ áp giải tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

“Đây là hành vi hết sức nguy hiểm. Nó đã bắt đầu và dường như sẽ còn tiếp diễn”, Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 23/1.

“Trong một trường hợp cụ thể, khi tàu chở dầu bị phía Pháp bắt giữ, hành động đó đã được thực hiện với sự tham gia của các tàu trinh sát Anh”, ông Kelin cho biết thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, chính phủ Anh trước đó tuyên bố rằng có một văn bản “cho phép thực hiện những hành động như vậy”.

“Chúng tôi đã nghiên cứu văn bản này. Đó là một tài liệu khung, và hiện vẫn chưa cho phép sử dụng vũ lực đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt. Tuy nhiên, quá trình này vẫn diễn ra. Tính đến nay, họ đã tính toán rằng trong riêng tháng 1, tỷ lệ các tàu chở dầu bị trừng phạt đi qua eo biển Manche vào khoảng 40%. Rõ ràng quá trình này sẽ còn tiếp tục. Đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm”, Đại sứ Nga cảnh báo.

Tuyên bố của Đại sứ Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận lực lượng quân sự Pháp đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt vào ngày 22/1 trên Địa Trung Hải và bắt giữ một tàu chở dầu di chuyển từ Nga, “thuộc diện bị trừng phạt quốc tế và bị nghi ngờ treo cờ giả”.

Ông Macron cho biết thêm, chiến dịch được tiến hành tại vùng biển Địa Trung Hải với sự hỗ trợ của một số đồng minh của Pháp, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. Giới chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra, con tàu bị tạm giữ và đang được đưa về một cảng của Pháp.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Paris cho hay, Pháp đã không thông báo cho Moscow về việc chặn giữ tàu chở dầu xuất phát từ Murmansk. Các nhà ngoại giao Nga đang tìm hiểu xem liệu có thành viên thủy thủ đoàn là công dân Nga hay không.

“Chúng tôi kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế và bảo đảm việc thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt nhằm vào đội tàu bóng tối”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

“Đội tàu bóng tối” là tên gọi dành cho một đội tàu gồm hàng trăm tàu chở dầu cũ kỹ bị cáo buộc đăng ký mập mờ, vận chuyển các lô hàng bị trừng phạt. Các nhà phân tích ước tính đội tàu này có ít nhất 900 chiếc.

Gần đây, Mỹ đã gia tăng các vụ bắt giữ các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối. Ngày 22/1, lực lượng vũ trang Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta ở vùng biển Caribe, con tàu này đang chịu lệnh trừng phạt và là một phần của hạm đội bóng tối.

Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này đã thu giữ tàu chở dầu Veronica, vốn bị trừng phạt và có liên hệ với Venezuela.

Ngày 7/1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu Nga Bella 1 (nay là Marinera) ở Bắc Đại Tây Dương do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cùng ngày, cũng có thông tin cho biết Mỹ đã thu giữ thêm một tàu chở dầu khác thuộc hạm đội bóng tối của Nga ở vùng biển Caribe có tên Sophia.

Nga đã lên án các hoạt động bắt giữ này là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.