Mỹ bắt thêm tàu chở dầu nghi có liên quan đến Nga

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ áp giải tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

“Vào sáng nay, các lực lượng quân sự Mỹ, phối hợp hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa, đã bắt giữ tàu Sagitta mà không xảy ra sự cố”, Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên mạng xã hội ngày 20/1.

SOUTHCOM là đơn vị đang giám sát hàng loạt tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tại Caribe.

“Việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu, vốn hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại khu vực Caribe do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo đảm rằng nguồn dầu duy nhất rời khỏi Venezuela sẽ là dầu được điều phối một cách phù hợp và hợp pháp”, SOUTHCOM nêu.

Trang web War Sanction cho biết tàu chở dầu Sagitta bị Mỹ bắt giữ là một phần của “đội tàu bóng tối” của Nga và đang chịu các biện pháp trừng phạt do Ukraine, Anh, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Australia và New Zealand áp đặt.

Hồ sơ của con tàu cho biết, trong thời gian áp dụng lệnh cấm vận của Nhóm G7 và chính sách áp giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, tàu này đã tham gia xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ các cảng ở biển Baltic và khu vực Thái Bình Dương; đồng thời đã tắt tín hiệu AIS và tham gia vào các hoạt động hàng hải “trong bóng tối”.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đây là vụ bắt giữ tàu thứ 7 kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch kéo dài một tháng nhằm kiểm soát các dòng chảy dầu mỏ của Venezuela.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Trump nói rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “quyền tiếp cận hoàn toàn đối với dầu mỏ của nước này”. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington có ý định kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela “vô thời hạn”.

Nhà Trắng cũng trình bày một chiến lược nhằm bán hàng triệu thùng dầu Venezuela đang bị trừng phạt và kiểm soát nguồn thu từ các thương vụ này.

Ngày 15/1, SOUTHCOM thông báo bắt giữ tàu chở dầu Veronica bị trừng phạt, có liên quan đến Venezuela.

Trước đó, ngày 7/1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu treo cờ Nga Bella 1 (nay là Marinera) ở Bắc Đại Tây Dương với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cũng trong ngày 7/1, Mỹ được cho là đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu khác nghi thuộc “đội tàu bóng tối” ở biển Caribe - tàu Sophia.

Liên quan tới vụ bắt giữ tàu chở dầu Marinera, Moscow cáo buộc Washington vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, văn kiện bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.

Theo Moscow, hành động này sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực Á - Âu - Đại Tây Dương và làm hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Washington tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của hoạt động hàng hải quốc tế và chấm dứt ngay lập tức các hành động bất hợp pháp chống lại Marinera, cũng như các tàu khác hoạt động hợp pháp trên biển.