Nga cảnh báo hành động không thể chấp nhận của Ukraine sau chiến dịch Kursk

Binh sĩ Ukraine ở Kursk sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích vào năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova ngày 17/1 cho biết Ukraine vẫn kiên quyết đòi Moscow chấp nhận những điều kiện không thể chấp nhận được để trao đổi 12 cư dân vùng Kursk đang bị giam giữ tại Sumy.

Theo bà Moskalkova, Kiev đưa ra "những điều kiện mà phía Nga không thể đáp ứng". Bà Moskalkova nói rằng theo Công ước Geneva, cư dân vùng Kursk phải được trả về quê hương "vô điều kiện".

Trong khi đó, Kiev muốn trao đổi những cư dân vùng Kursk bị giam giữ lấy "những dân thường đang bị điều tra ở Nga, những người bị buộc tội chống lại Nga".

"Đó là lý do tại sao cuộc đối thoại này kéo dài quá lâu, suốt 9 tháng nay", bà Moskalkova nói với các nhà báo Nga sau cuộc gặp với người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric.

Bà Moskalkova giải thích rằng cư dân vùng Kursk vẫn là “con tin” của Ukraine khi Kiev cấm họ rời khỏi nơi ở tạm thời.

"Họ không có giấy tờ cũng như tiền để rời đi", bà nói. Theo bà, ICRC đã hoàn thành nghĩa vụ thăm viếng và hỗ trợ những người dân vùng Kursk bị giam giữ, nhưng điều kiện giam giữ của họ đã khiến Nga đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong cuộc họp với ICRC.

Trước đó, ICRC cho biết lãnh đạo cơ quan này đã gặp bà Moskalkova và người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinets. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của tù binh chiến tranh, dân thường bị tước đoạt tự do và những người mất tích.

Trước đó, Cao ủy nhân quyền Nga từng đề nghị Ukraine giữ lời hứa và hồi hương tất cả cư dân từ vùng Sumy của Ukraine về vùng Kursk của Nga.

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: BBC).

Vào tháng 8/2024, khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga và leo thang xung đột, một số cư dân ở Kursk đã bị cưỡng ép phải di dời đến thành phố Sumy của Ukraine. Hơn 100 cư dân vùng Kursk đã trở về nhà qua Belarus với sự hỗ trợ của bà Moskalkova.

Chiến dịch Kursk được Ukraine thực hiện nhằm buộc Nga rút quân về bảo vệ vùng biên giới, từ đó làm chậm bước tiến của Moscow ở mặt trận Donbass, đồng thời tạo quân bài mặc cả cho Ukraine trên bàn đàm phán.

Kiev nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 ở Kursk, nhưng sau đó, Nga đã giành lại hầu hết lãnh thổ.

Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga sau đó tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine trở lại biên giới và gây thiệt hại nặng nề cho Kiev.

Việc giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk và mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine mang lại cho Nga lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đẩy mạnh chiến lược tấn công tầm xa vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở dầu khí.