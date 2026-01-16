Nga công phá dọc chiến tuyến, phá vòng vây phòng thủ của Ukraine

Các binh sĩ Nga trên phương tiện quân sự (Ảnh: Sputnik).

Tại cuộc họp với các chỉ huy quân đội Nga vào ngày 15/1, tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố lực lượng Nga tiếp tục giành được nhiều bước tiến trên chiến trường bất chấp nỗ lực phòng thủ của Ukraine.

Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đang tấn công hầu như khắp mọi hướng dọc theo tiền tuyến Ukraine, giành quyền kiểm soát thêm 8 khu định cư và hơn 300 km2 kể từ đầu tháng 1.

“Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng mọi biện pháp và không quan tâm đến những tổn thất của chính họ trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Nga. Tuy nhiên, kế hoạch của đối phương đã bị phá vỡ”, ông Gerasimov cho biết.

Ông Gerasimov xác nhận các binh sĩ thuộc Cụm tác chiến Dnepr đang tiến về Zaporizhia và các khu vực Belogorye và Novobaikovskoye “đã được giành lại”. Cụm tác chiến phía Nam "đang tích cực tiến công" về phía Slavyansk sau khi giành được Seversk.

Theo ông, “những trận chiến ác liệt nhất" đã được ghi nhận trong khu vực hoạt động của Cụm tác chiến Trung tâm.

Ông Gerasimov nói rằng Cụm tác chiến phía Tây hoạt động trong khu vực Kupyansk của chiến tuyến tiếp tục đẩy lùi các đơn vị vũ trang Ukraine bị mắc kẹt ở bờ đông sông Oskol. Lực lượng Nga cũng tiếp tục đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Konstantinovka thuộc vùng Donetsk.

Ngoài ra, Cụm tác chiến phía Đông đang tiến hành tấn công ở Zaporizhia và cũng đang mở rộng vùng đệm ở vùng Dnepropetrovsk. Lực lượng Nga cũng giao tranh với quân đội Ukraine tại Kupyansk-Uzlovoy nhằm hoàn tất việc kiểm soát khu vực này.

Ông Gerasimov cho rằng quân đội Ukraine đã cố gắng chứng minh sự hiện diện được cho là của họ ở Kupyansk, bao gồm việc treo cờ Ukraine, nhưng "hoạt động đó đã bị đẩy lùi”.

Tướng Nga cũng cho biết lực lượng quân sự Nga đang mở rộng vùng đệm ở các khu vực biên giới Ukraine gồm Sumy và Kharkov.

Theo các báo cáo của truyền thông Nga, quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong ngày càng cao ở tiền tuyến, tình trạng đào ngũ hàng loạt và thiếu quân tiếp viện.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về những thông tin này.

Nga cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp cho cuộc xung đột, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề nghị làm trung gian hòa giải.

Ông Trump cho rằng thương vong cao là một trong những lý do chính để tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Ukraine và Nga mất 30.000 binh sĩ mỗi tháng, nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/1 tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu ở Ukraine.

"Moscow hy vọng Kiev sẽ nhận ra sự cần thiết của một nền hòa bình bền vững. Và cho đến khi điều đó xảy ra, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã nêu", ông Putin nói trong một tuyên bố.

Lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm rằng việc đạt được hòa bình ở Ukraine đòi hỏi phải quay lại các cuộc thảo luận về "kiến trúc an ninh mới" do Nga đề xuất. Ông khẳng định cuộc khủng hoảng liên quan tới Ukraine là kết quả trực tiếp của việc phớt lờ lợi ích của Nga và tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nhất trí 90% kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Văn kiện này dự kiến ​​sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Tổng thống Zelensky hy vọng Nga sẽ phản hồi về kế hoạch hòa bình 20 điểm vào cuối tháng này. Ông Zelensky cho biết ông muốn nhận được phản hồi từ Nga trước khi hoàn tất các đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết Ukraine với Tổng thống Mỹ.

Anh và Pháp đang cân nhắc việc gửi 15.000 quân đến Ukraine khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Nga phản đối kế hoạch này của các nước châu Âu.