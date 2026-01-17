Nga chuẩn bị đánh lớn, Ukraine khẩn cấp kêu gọi đồng minh

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tập kích của Nga vào Kiev (Ảnh: Reuters).

"Các thông tin tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 16/1.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng. Các cuộc tấn công của Nga khiến nhà lãnh đạo Ukraine phải kêu gọi đồng minh hỗ trợ khẩn cấp để ứng phó tình hình.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa.

"Chúng tôi đang trao đổi thẳng thắn với các đối tác của mình - cả về tên lửa phòng không và các hệ thống mà chúng tôi rất cần", ông Zelensky nhấn mạnh.

"Nguồn cung không đủ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, và điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải lắng nghe chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi tăng cường áp lực quốc tế đối với Nga, nói rằng sự im lặng toàn cầu chỉ kéo dài cuộc chiến.

Trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 16/1, Tổng thống Zelensky thừa nhận một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine đã hết đạn trong bối cảnh Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp của Nga vào lưới điện của nước này.

Kể từ tháng 10/2025, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào hàng loạt nhà máy thủy điện, nhiệt điện và trạm biến áp điện trên khắp đất nước.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến hàng triệu người trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm ổn định giữa lúc mùa đông đóng băng.

Tại Kiev và các thành phố lớn khác, nhiệt độ vẫn ở mức thấp và lạnh giá. Hoạt động sưởi ấm đã bị giảm xuống mức tối thiểu ở nhiều khu vực, trong khi tình trạng mất điện đột xuất thường xuyên đã hạn chế khả năng tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế của người dân.

Tỷ lệ đánh chặn tên lửa Nga của Ukraine đã giảm trong 2 tuần đầu năm 2026, khi Moscow tiếp tục chiến dịch tập kích kéo dài nhiều tháng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Con số này phản ánh thực trạng về kho vũ khí của Ukraine khi Moscow tập kích hiệp đồng vũ khí gồm máy bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình nhằm vào các công trình thiết yếu của đối phương.

Để đối phó với các cuộc tấn công này, Ukraine sử dụng nhiều tầng phòng thủ, bao gồm các hệ thống chống tên lửa, UAV đánh chặn, các đơn vị phòng thủ cơ động, xe bán tải gắn súng máy, cũng như sử dụng tiêm kích và trực thăng để bắn hạ tên lửa và UAV.

Tuy nhiên, việc phòng thủ trước tên lửa phụ thuộc vào các loại đạn đánh chặn mà Kiev đang rất khan hiếm, trong đó có tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất dành cho các tổ hợp Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm năng lực phòng không.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Nga đã phóng hơn 13.300 tên lửa và trên 142.300 UAV vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng trong bối cảnh đó, ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là tăng cường “lá chắn trên không”, bao gồm việc tiếp nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất và đạn dược cho các hệ thống này.