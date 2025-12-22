Nga cảnh báo điều không thể chấp nhận trong thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 21/12 cho biết Điện Kremlin đang chờ báo cáo từ ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, về kết quả đàm phán với các đại diện của Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Tuy nhiên, ông Ushakov cảnh báo “hầu hết đề xuất" của Mỹ, châu Âu và Ukraine về việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ không thể chấp nhận được đối với Moscow.

"Chúng tôi sẽ thảo luận tất cả những điều này ở đây. Chúng tôi sẽ xem điều gì có thể chấp nhận được và điều gì không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ hầu hết các đề xuất sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, vì chúng tôi sẽ tuân thủ những gì chúng tôi đã nhất trí ở Anchorage (Alaska) và trong các cuộc họp khác với các đại diện của Mỹ", ông Ushakov nói.

Ông Ushakov tuyên bố Ukraine và châu Âu đã đề xuất những sửa đổi "thiếu tính xây dựng" đối với kế hoạch hòa bình ban đầu của Mỹ, đồng thời cho biết Nga sẽ định hình lập trường của mình dựa trên báo cáo của Đặc phái viên Dmitriev.

"Tôi hy vọng ông ấy sẽ trở về vào thứ hai (22/12) và trước hết báo cáo với Tổng thống Putin về kết quả đàm phán của mình. Sau đó, chúng tôi sẽ phát triển lập trường của mình, và sẽ tiếp tục đưa ra thảo luận, chủ yếu là trong các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ”, ông Ushakov nói thêm.

Ngoài ra, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết vấn đề Ukraine tại Mỹ, ông Dmitriev sẽ thu thập thông tin về lập trường hiện tại ở Mỹ và các nước châu Âu để chuẩn bị báo cáo cho Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Peskov nói rằng, hiện nay có thể triển khai nhiều dự án cùng có lợi giữa Nga và Mỹ, nhưng điều này không nên gắn liền với việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy vậy, mong muốn của Washington là xem xét hai vấn đề này trong một quy trình đàm phán.

Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, cho biết Ukraine và Mỹ đã tổ chức "một loạt cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng" tại Miami vào ngày 19-21/12, tập trung vào 4 tài liệu quan trọng là một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Đặc phái viên Nga Dmitriev đã đến Miami vào cuối tuần qua. Politico đưa tin ông Dmitriev sẽ đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 14/12 tuyên bố Nga sẽ phản đối bất kỳ điều khoản nào mà Moscow không thể chấp nhận được nếu chúng được đưa vào kế hoạch hòa bình Ukraine. Ông khẳng định “sự đóng góp của cả Ukraine và châu Âu vào các văn bản này khó có thể mang tính xây dựng”.

“Có thể có một số điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến vấn đề lãnh thổ”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết Nga đã làm rõ lập trường của mình về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, và Mỹ đã hiểu điều đó.

"Vấn đề lãnh thổ đã được thảo luận tích cực ở Moscow. Phía Mỹ không chỉ biết mà còn hiểu lập trường của chúng tôi”, ông Ushakov cho biết thêm.

Đề xuất hòa bình ban đầu do Mỹ đưa ra được cho là có nhiều điều khoản có lợi cho Nga. Tuy nhiên, Ukraine và châu Âu không ủng hộ đề xuất này và tìm cách đàm phán để sửa lại các điều khoản.

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass” ở miền Đông Ukraine, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Kiev "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn để tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các vấn đề lãnh thổ.

Theo ông Peskov, Moscow hướng tới một nền hòa bình bền vững với những đảm bảo đáng tin cậy, chứ không phải những thỏa thuận tạm thời.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.